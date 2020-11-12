Новая хабаровская ТЭЦ будет максимально экологичной

В Хабаровске новая теплоэлектроцентраль №4 будет построена по соседству с ТЭЦ-1. Городская администрация уже согласовала выделение участка под строительство. ПАО «Русгидро» выделило на возведение объекта 47,5 миллиардов рублей.

Основным топливом для ТЭЦ-4 станет природный газ. Этот фактор совпадает с принципиальной позицией врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, что энергетика должна быть экологичной. Ранее глава региона заключил соглашение с Газпромом, благодаря чему в регионе вырастит уровень газификации промышленных предприятий и жилых домов.

ТЭЦ-4 будет использовать дизельное топливо лишь в качестве резерва. Строить станцию начнут в 2021 году. Через четыре года ее возведение планируется закончить. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Новая централь позволит обеспечить теплом тот городской массив, с которым ТЭЦ-1 уже не справляется. Напомним, что станция была построена в 1954 году и ее мощности значительно износились. Два турбоагрегата из девяти выведены из строя. К 2025 году свой ресурс выработают еще четыре турбины.