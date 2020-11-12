Энергетики настаивают на арестах счетов хабаровчан-должников





На исполнении в службе судебных приставов находится около 28 тыс. документов на сумму более 430 млн. рублей.

Временный мораторий на начисление штрафных санкций за просрочку коммунальных платежей и проведение ограничений подачи коммунальных ресурсов, введенный на территории Российской Федерации в связи с пандемией коронавирусной инфекции (постановление правительства РФ от 02.04.2020г №424) и действующий до 01.01.2021г., не освобождает жителей от обязательства оплаты за потребленные услуги ЖКХ.

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК», входит в Группу РусГидро) продолжает работу по взысканию задолженности за энергоресурсы через правовую отработку. Так, в настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится около 28 тыс. исполнительных документов на сумму более 430 млн. рублей. В рамках исполнительных производств на банковские счета должников наложен арест, неплательщики ограничены в праве распоряжаться денежными средствами.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, что платежи за электрическую и тепловую энергию должны производиться в соответствии с требованиями жилищного законодательства в полном объеме и своевременно. В противном случае поставщик может обратиться в суд, и далее к судебным приставам за взысканием задолженности в принудительном порядке.

При наличии неоплаченного исполнительного документа, судебные приставы вправе наложить арест на имущество, банковские счета, заработную плату, пенсию и стипендию должника, а также запретить регистрационные действия с автомобильным транспортом и недвижимостью, вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.