Ветер и мокрый снег ждут синоптики в Хабаровском крае

Циклон затронет южные и центральные районы региона.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 13 ноября с выходом западного циклона на территории южных и центральных районов края прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, усиление ветра до 14 м/с, переход положительных температур воздуха на отрицательные.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сильные порывы ветра и осадки могут привести к возникновению аварийных ситуаций на электрических сетях, отключению источников энергоснабжения, перехлесту и обрывам проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ.

Гололедные явления, осадки осложнят дорожно-транспортное сообщение. Возможно увеличение числа ДТП, затруднение движения большегрузной техники, введение ограничений для пассажирского транспорта междугороднего сообщения на дорогах местного, краевого и федерального значения, авиасообщения.

Из-за сильного волнения на морском побережье могут вводиться ограничения в работе паромной переправы «Ванино-Холмск», возникать аварии при судоходстве, при передвижении на маломерных судах.

В населённых пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев, вследствие чего возможны повреждения (обрывы) ЛЭП, а также повреждения автотранспорта.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.