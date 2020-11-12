В Хабаровском крае студентов массово отправляют на антиковидный «фронт»

Врачей не хватает, и к работе в инфекционных госпиталях, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, стали привлекать студентов старших курсов медицинских вузов. У нас в регионе «на передовую» ушли 242 студента, они работают в 12 лечебных учреждениях. Дальневосточный медуниверситет готов мобилизовать еще 75 человек. Вышли «в поля» и преподаватели.

Все это действительно больше похоже на мобилизацию, времени нет совсем на раздумья, коронавирус не утихает. Врачи, те, что трудятся в инфекционных госпиталях, устают, и им нужна помощь.

Дальневосточный государственный медицинский университет готов в случае ухудшения эпидемиологической обстановки отправить на помощь медикам края, борющимся с COVID-19, еще 75 студентов 4-6 курсов. Они могут занять должности младшего персонала. Начинающие врачи окажут поддержку как в больницах и на маршрутах скорой помощи, так и в кол-центрах, куда звонят заболевшие.

Сейчас в 12 медучреждениях края уже работают 242 студента. В Комсомольске-на-Амуре привлечено 30 целевиков, в районе имени Лазо врачам помогают 22 человека. 25 волонтеров дежурят в кол-центрах и регистратурах поликлиник №№ 3, 5, 11. В бригадах скорой медицинской помощи трудятся 64 студента и ординатора ДВГМУ.

- Наша задача – создать условия и возможность трудоустройства студентов на должностях медицинских работников. Буквально вчера к нам приходил иностранный студент нашего университета, который изначально работал санитаром. Недавно он сдал экзамен и решил работать в красной зоне в реанимации краевой больницы. К сожалению, в его семье умер родственник от ковида, и молодой человек решил работать там, где помогают вылечиться от этой болезни. Напомню, что по решению министерства образования иностранные обучающиеся в это непростое время могут быть трудоустроены без дополнительных разрешений, являясь студентами ДВГМУ, - рассказал Константин Жмеренецкий, ректор университета.

Он отметил, что ресурс ординаторов в вузе практически исчерпан, сейчас работает около 300 человек. Дефицит связан с перепрофилированием коечного фонда, ведь к дополнительным койкам необходимо закрепить врачей и медсестер. Часть медицинских работников также болеет или находится на карантине. Поэтому при вузе идет активная переподготовка студентов для работы в ковидных условиях. Старшекурсники проходят краткосрочные дистанционные циклы, изучают диагностику и лечение коронавирусной инфекции. Прорабатывается юридический вопрос трудоустройства студентов старших курсов, так как они не имеют диплома об образовании.

Врач-ординатор первого года анестезиолог Евгения Гунько пошла работать в 11-ю хабаровскую больницу. Говорит, риск велик, но придется справляться - иного выхода у врачей просто нет. Многие медики, кстати, уже переболели коронавирусом.

- Нам предложили, и я согласилась. Я, конечно, понимаю, что это риск. Но я не раздумывала, это новый опыт, ну и всегда интересно поработать на новом месте с новыми людьми. И врачам в госпиталях нужна наша помощь, надо облегчить им жизнь, ситуация на самом деле очень тяжелая. У меня стаж работы большой, я привыкла работать в режиме нон-стоп, думаю, я справлюсь сейчас, в это время. И, кстати, я уже переболела, сейчас работаю в защите, и я молодая, это очень важно, потому что заболевают и тяжело переносят коронавирус люди старшего возраста чаще, - рассказала Евгения.

Студенты старших курсов работают в «ковидных» медучреждениях и параллельно учатся, медицинский университет Хабаровска перешел на дистанционное обучение, пробелов в знаниях не будет, уверяют преподаватели. Кроме того, недавно в вузе специально был проведен цикл лекций об инфекционных заболеваниях.

- Большинство к нам приходят и говорят: «Мы бы хотели трудоустроиться в так называемые ковидные госпитали и в поликлиники. Приходят не только ординаторы, но и студенты. Сейчас у нас занятия переведены на дистанционный режим, они проходят на образовательном портале. Преподаватели выбирают удобное время, чтобы группы смогли собраться, ну и задачи, тесты, учебные материалы - все это есть на портале. И с 1-го сентября мы ведем запись лекций на Youtube. Студенты в любое удобное время могут посмотреть лекции на нашей платформе. Есть и обратная связь с преподавателями. То есть образовательный процесс идет, и это удобно для тех, кто пошел работать сейчас в клиники, студенты не пропускают занятия.

И студентам, и ординаторам вся эта работа во время пандемии может быть засчитана в качестве практики. Они летом смогут увеличить себе каникулы, потому что сейчас практику проходят, получается.

Что касается риска, они все же студенты медицинского вуза, в качестве среднего медицинского персонала и в качестве врачей-стажеров у нас работают студенты 4, 5 и 6 курсов. Они уже несколько лет отучились, у них были необходимые дисциплины. Конечно, все риски они понимают. И ведь медработники - все военнообязанные, и в случае чрезвычайной ситуации мы в любом случае пойдем в строй, а ситуация с коронавирусом - не рядовая, все всё понимают. У нас проходили отдельно лекции, например, на кафедре инфекционных болезней, рассказывали студентам, что это такое, что за болезнь, - рассказала Ольга Лемещенко, декан факультета ординатуры, аспирантуры и содействия трудоустройству выпускников ДВГМУ.

Что касается стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными, в Хабаровском крае действует специальная горячая линия, где врачи могут получить всю необходимую информацию о компенсациях. Кроме того, правительство России этим летом приняло решение о том, что у врачей, работающих с COVID-19, один день работы будет засчитываться за два при расчете трудового стажа.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив особый порядок исчисления пенсионного стажа для медицинских работников, которые занимались и занимаются больными с COVID-19.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», - подчеркнул глава кабинета министров.

На ее выплату ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства в бюджете предусмотрены, заверил Мишустин.

Прямые выплаты. За сентябрь 2020 года медикам начислены и выплачены 15 октября за счет средств краевого бюджета 152 млн рублей, из федерального бюджета - 159 млн рублей.

Хабаровский край получил гуманитарную помощь из Москвы - средства индивидуальной защиты, лекарства, аппараты ИВЛ. Все это пойдет на борьбу с коронавирусом. Кроме того, в регионе самостоятельно закупают оборудование. Из краевого резервного фонда региональному министерству образования и науки будет выделено 21,5 миллиона рублей. Средства направят на закупку средств дезинфекции помещений, а также тепловизоров в краевые учреждения образования.

Большая часть средств - 12,2 миллиона рублей - будет направлена на дооснащение необходимыми средствами детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов. Почти 8,5 миллиона направят на эти цели в учреждения профессионального образования. Также будут дооснащены учреждения дополнительного образования.

И, конечно, дополнительные койки в больницах. По состоянию на утро 9 ноября в Хабаровском крае развернута 2951 койка для больных COVID-19, из них занято 2455 (83%). В краевом центре «ковидный» коечный фонд занят более чем на 90%, в Комсомольске-на-Амуре – в пределах 80%. Амбулаторно лечатся 3,5 тыс. человек.

Сейчас рассматривается вопрос о полном перепрофилировании КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева» для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Параллельно минздравом края изысканы финансовые резервы в размере 10 млн рублей для дополнительной закупки кислородных концентраторов – потребность в них растет. Также решается вопрос поставок кислорода промышленными предприятиями региона, которые могут его производить. Использование кислорода в качестве медицинского газа требует специального лицензирования.

Лабораторная ПЦР-диагностика обеспечена на высоком уровне – 350 исследований на 100 тысяч населения в сутки. Это вдвое больше, чем рекомендовано Министерством здравоохранения РФ.

Степан Шишкин

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