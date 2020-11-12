В Хабаровске противоледные реагенты вредят домашним животным?

В интернете появилась информация, что в краевом центре при посыпке дорог используются некачественные реагенты. По мнению местных жителей, противоледные химические вещества пагубно влияют на домашних животных.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по данной информации. Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за приобретение реагента и содержание улично-дорожной сети города. Если информация подтвердится, то последуют меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 13 ноября прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, усиление ветра до 14 метров в секунду, переход положительных температур воздуха на отрицательные. Гололед и осадки осложнят дорожно-транспортное сообщение.



