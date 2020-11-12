В Хабаровском крае спасают Берлин

Немногие в Хабаровском крае знают, что у нас есть свой Берлин, он находится в Комсомольске-на-Амуре. А еще — про Берлин не только не знают, но и стараются не вспоминать, так продолжается десятилетия. Там стоят дома-времянки, они были нужны для строителей ТЭЦ в 80-е годы. Но времянки эти много лет опасны для жизни, стены там сделаны с применением асбеста, считай, отравы, люди устали искать спасения. Так вот, про Берлин решил напомнить сонму чиновников врио губернатора Дегтярёв.

Скорость принятия решений

Следим, как говорится, за руками. Десятки лет в Комсомольске стоят бараки с ядовитыми асбестовыми стенами, в них люди живут. Пишут всевозможные обращения, жалуются, мол, непригодное у нас жилье. Про них, про живых людей, все как бы знают и помнят и как бы нет, не помнят — бараки по-прежнему обитаемы. Пока регион строил светлое будущее, комсомольчане-берлинцы продолжали жить надеждами и дышать асбестом. То есть это стало почти нормой до определенного времени. Появился Дегтярёв. Для него это стало неприятным открытием, что так вообще можно — много лет травить людей. Неожиданная реакция, правда, непривычная? Нам бы всем так реагировать непривычно.

Михаил Дегтярев поручил проработать варианты переселения людей, которые уже несколько лет обращались во все инстанции, но не находили понимания. В конце июля власти города наконец-то признали 13 домов аварийными и подлежащими сносу, так как они не только сами по себе ветхие, но и угрожают здоровью. Комиссия зафиксировала, что асбестовые стены в жилье оказывают канцерогенное воздействие на жильцов.

- Мне непонятно, почему столько лет никто не обращал внимания на эту проблему. С первого посещения города стали поступать просьбы разобраться с ситуацией. Там установлен III класс вредности. Людей нужно переселять как можно скорее. На это требуются огромные затраты. Хотя была возможность расселить жильцов по программе, которая вполне неплохо реализуется в Комсомольске-на-Амуре. Теперь предстоит найти оптимальное решение. Я поручил заняться этим сразу нескольким министерствам, - рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

В настоящий момент дома поселка Берлин уже не попадают в региональную программу, по которой расселяют жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Но могут стать в числе первых в очереди следующей программы, предназначенной для переселения домов, получивших статус после 1 января 2017 года.

Кроме того, краевые власти прорабатывают схему выделения 39 квартир в новостройке для детей-сирот поселка Дружба. По новому закону, дом нельзя заселять полностью гражданами из категории сирот, а поэтому часть квартир можно перераспределить, что поможет частично решить проблему поселка.

- Есть еще один способ: включить дома поселка Берлин в федеральную госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". По ней расселяют дома, построенные в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Мы подготовили весь пакет документов и передали его Федерации. Сейчас ждем ответа, - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве ЖКХ.

В 13 аварийных домах поселка Берлин сейчас проживают 187 семей (504 человека). Дома строились на рубеже 1970–1980-х годов как временное жилье для строителей ТЭЦ-3. Общая площадь 9,5 тыс. кв. метров. К ним стоит добавить еще 19 домов в самом Комсомольске-на-Амуре, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года.

На Берлин брошены несколько министерств, думаю, эффект будет. А учитывая оперативность и настойчивость врио, теперь про «немцев» не забудут.

Вообще, скорость принятия решений Дегтярёвым – она отличная от других его предшественников. И он делает тактически верные ходы, исправляя «забытое» другими руководителями.

На днях стало известно, что школы после каникул начнут работать почти в прежнем режиме, в очном, без массовой «удаленки». Тут же появились обращения родителей (их Дегтярёв прочитал) о сохранении дистанционного обучения для некоторых детей. Для тех, у кого, например, есть хронические заболевания, им лучше не рисковать лишний раз. Новость появилась в том, что Дегтярёв весьма серьезно отнесся к пожеланиям родителей, это было в минувший понедельник.

- Мнения родителей разделились. Многие считают - хорошо, что мэр Хабаровска и глава Комсомольска-на-Амуре разрешили выход с осенних каникул в очном режиме. Кто-то считает иначе, - отметил глава региона. - Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. У людей должна быть возможность выбора.

И.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов подчеркнул, что родители учеников уже начали обращаться в органы власти с подобными вопросами. Особенно волнует их посещение школы детьми, страдающими хроническими заболеваниями: для нового коронавируса они особенно уязвимы.

И в этот же день, спустя какие-то часы, региональный минобр выступил с официальным сообщением: школьники, имеющие риск заболеваний, могут перейти на электронное обучение. Это возможно по желанию родителей с целью сохранения жизни и здоровья детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Для перевода на электронное обучение необходимо обратиться к администрации школы. Как пояснили в минобрнауки края, перевести на электронную форму возможно не только детей, страдающих хроническими заболеваниями либо имеющих ограниченные возможности здоровья. Речь идет и о тех, кто был в контакте с заболевшим COVID-19, школьниках с ослабленным иммунитетом либо при других сходных причинах.

То есть прошло несколько часов, а уже и решение принято, и механизм появился перехода детей на «удаленку». Понятно, что коронавирус, пандемия, нет времени на раскачку. Но кто-то же должен придавать волшебное ускорение огромному бюрократическому аппарату, так ведь? И в случае с Берлином и с дистанционкой все зависело от верной оценки ситуации и включения ресурсов для результативных шагов.

«Вирусный» маркетинг

О том, что врио Дегтярёв почти не бывает в кабинете, многие и так, наверное, знают. Десятки поездок по районам края, предприятиям. Тут ведь надо не только показать лицо, но и понять — куда направлять силы краевого управленческого аппарата. Дать людям пощупать результат работы власти, что называется. И здесь тоже важна скорость и точность принятия решений.

Новостные сайты и соцсети на днях бурлили – с лекарствами в аптеках проблема, дефицит нарисовался. Мы же всегда ждем реакции от властей, верно? Вот что было в этом случае – Дегтярёв пошел по аптекам сам.

Врио устроил настоящий рейд по аптекам краевого центра. Поводом к нему стали многочисленные жалобы в соцсетях на отсутствие лекарственных средств для лечения ОРВИ, новой коронавирусной инфекции и ее осложнений.

В государственной аптеке КГБУ «Фармация» в наличии оказались жаропонижающие и антимикробные средства. Также представлен широкий спектр поливитаминов. По словам провизоров, нет противовирусных препаратов, но поставка ожидается в первой половине следующего дня.

И.о. зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов уточнил, что в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Российской Федерации для лечения бактериальных осложнений пневмонии применяются два вида антибиотиков – макролиды и фторхинолоны. И если поступление лекарств первой группы ожидается с завода «Дальхимфарм» в середине ноября, то второй можно купить сейчас как в аптеках сети «Фармация», так и в коммерческих сетях.

В этом Михаил Дегтярев лично убедился, побывав в частной аптеке. Там представлен более широкий ассортимент антибиотиков, противовирусных препаратов, жаропонижающих и витаминов.

При этом в региональном минздраве сообщили, что во все подведомственные лечебные учреждения направлены рекомендации по замене антибиотиков на препараты других групп - в случае, когда в аптеках нет макролидов или фторхинолонов. Специалисты также предостерегают жителей края от самолечения и напоминают, что антибактериальные лекарственные средства должны продаваться в аптеках строго по рецепту врача.

- Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края. С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой - аптечных пунктов государственной «Фармации» крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность. Сейчас наш минздрав разрабатывает стратегию развития сети «Фармация» по всему краю. Аптечные пункты будем открывать в больницах и поликлиниках, - заявил Михаил Дегтярев.

Он также поставил краевому министерству здравоохранения задачу ускорить обеспечение бесплатными лекарствами от COVID-19 пациентов, которые лечатся амбулаторно. На это распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 29 октября 2020 года № 2805-р Хабаровскому краю из федерального бюджета выделено 49,5 млн рублей.

- Сейчас завершаются необходимые закупочные процедуры. Мы рассчитываем к концу этой недели начать выдачу бесплатных препаратов амбулаторным пациентам, - сообщили в минздраве региона.

В ведомстве также напомнили, что намерены прибегнуть к помощи волонтеров в доставке лекарственных средств больным на дом.

В регионе не только озаботились доставкой лекарств, но и тесты на наличие коронавируса можно сдавать на дому.

Ну и следующий логичный шаг – в еще одной новости минувшей недели. Нехватка антибиотиков в аптечных сетях края будет восполнена. Так, на предприятии «Дальхимфарм» произвели почти 6,5 тысячи упаковок препарата «Левофлоксацин», который применяется в комплексной терапии при лечении пациентов с COVID-19. Антибиотик уже поступил в аптечные сети. Новые поставки ожидаются в течение нескольких дней.

По словам исполнительного директора ОАО «Дальхимфарм» Ирины Гусевой, завод не прекращал производство антибиотиков. На текущий момент шесть организаций края подали заявки и в полном объеме получили партии медикаментов.

Препарат поставлен в медучреждения края: городскую больницу №2 Хабаровска, №4 Комсомольск-на-Амуре, Князе-Волконскую районную больницу, краевую клиническую больницу №2.

В аптеки сети «Фармация» поставили 1344 упаковки левофлоксацина. Препарат можно приобрести в Комсомольске-на-Амуре, селе Лермонтовка, поселке Переяславка, городах Бикин, Вяземский, поселке Чумикан.

Чиновники адекватно и быстро реагируют на входящие угрозы, как то коронавирус. Заметим, что все это делается без скандалов, показательных разносов на совещаниях, вполне себе эффективно. Это укладывается в общую стратегию управления, которая присуща врио Дегтярёву, об этом уже говорили эксперты в своих оценках.

Вот, например, Дегтярёв заявил, что все ограничения по COVID-19 должны быть тщательно выверенными.

- К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Будет совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия, - сказал врио Дегтярёв.

С лекарствами разберемся, локдауна не будет - врио вполне четко дает понять, что будет тяжело, но мы справимся. Все.

Число дополнительных коек в регионе растет вместе с числом заболевших, это ведь тоже огромная работа, это не раскладушек понатыкать в коридорах.

Ежесуточный прирост заболевших – 1,2-1,4%, это выше, чем в целом по стране. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева отметила, что такая тенденция фиксируется седьмую неделю.

Лабораторные исследования на сегодняшний день проводятся в 11 учреждениях, в том числе четырех частных.

Коечный фонд для больных COVID-19 – 2932 койки, за неделю он увеличен на 326 единиц (12,5%). Имеется резерв по дополнительному развертыванию коечного фонда в ККБ №1, использованию корпуса краевой психоневрологической больницы на улице Серышева в Хабаровске. Завершается развертывание дополнительных коек в Солнечной ЦРБ.

140 млн рублей из федерального бюджета, выделенные краевому министерству здравоохранения, распределены по больницам на закупку лекарственных препаратов и подведение кислородных систем.

Краевым минздравом также определен порядок обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом. Хабаровскому краю, напомним, правительство РФ на эти цели выделило еще около 50 млн рублей. Лечащий врач будет делать назначения, выписывать бесплатный рецепт. К доставке лекарств больным планируется привлечь волонтеров. Поликлиники уже проводят необходимые для приобретения медикаментов конкурсные процедуры.

Непандемическое

Кроме вируса, есть и другие напасти, которые врио отслеживает, и все, как говорится, крутится. Жилье – одна из важных точек благополучия людей. Вот военные попросили о помощи с гарнизоном.

Глава региона во время рабочей поездки по муниципальным районам побывал в пос. Парин. Здесь дислоцируется самая отдаленная войсковая часть главного управления Министерства обороны РФ.

Население – около 6 тысяч человек. Семьи военнослужащих и гражданский персонал живут в нескольких пятиэтажных домах, возведенных в конце 70-х – начале 80-х годов, когда создавался военный городок.

Сейчас в гарнизоне столкнулись с проблемой включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Сбор взносов был отлажен лишь в текущем году, и по этой причине НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» поставил гражданские строения пос. Парин в график ремонта на 2033 год.

Командование части обратилось с просьбой к Михаилу Дегтяреву оказать содействие в этом вопросе: крышу одного из зданий необходимо обновить уже в следующем году, поскольку жильцы страдают от постоянных протечек.

Глава региона поручил краевому министерству жилищно-коммунального хозяйства проконтролировать решение этой проблемы. Несмотря на отдаленность и режимные условия военного городка, люди в нем – такие же жители Хабаровского края, как и в других населенных пунктах, и могут рассчитывать на заботу властей.

Гражданское жилье тоже приводят в норму в обязательном порядке. Пандемия новой коронавирусной инфекции и ограничительные мероприятия, связанные с ней, не помешали реализации планов по капремонту многоквартирных домов в Хабаровском крае. Об этом сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Хабаровскому краевому фонду капремонта удалось правильно выстроить работу в условиях ограничений. В итоге сейчас ремонт завершен в 70% домов из 736, включенных в краткосрочный план на 2020 год. Темпы сдачи объектов превысили прошлогодние на 16%.

- Из-за пандемии и затяжных августовских дождей сроки сдачи некоторых объектов сдвинулись. Тем не менее в целом капремонт идет по графику. Срывов в работе удалось избежать благодаря тому, что регоператор провел аукционы еще в прошлом году и по всем домам заранее заключил договоры с подрядчиками. Кроме того, ремонтировать жилые дома начали до карантина, что позволило развернуть работы в полную силу, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве добавили, что на данный момент большинство работ уже находится на завершающей стадии – это капремонт крыш, замена лифтов и разработка проектно-сметной документации. Сейчас капремонт идет в 280 многоэтажках. Еще более чем по тысяче домов объявлены аукционы. Основная часть из них войдет в план на следующий год.

Ну а следующий год принесет еще и новый, уменьшенный транспортный налог для жителей Хабаровского края, в этом заслуга врио, это, безусловно, прежний руководитель края «зарубил» закон о налоге, напомню. Ну и социальные выплаты в Хабаровском крае вырастут впервые за восемь лет.

А пока в Хабаровском крае реализуется ряд социальных мер, направленных на поддержку пожилых людей, а также льготных категорий граждан. Одна из них: компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Возместить такие расходы могут, в том числе, граждане старше 70 и 80 лет.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, половину затрат на оплату взносов на капремонт могут вернуть ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий, реабилитированные, труженики тыла, ветераны труда и ряд других категорий. На сегодняшний день компенсацию получают более 166 тысяч льготников.

Кроме того, мера поддержки также оказывается неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет. Для пожилых людей старше 70 лет компенсация назначается в размере 50 процентов, если они проживают одни или с неработающими гражданами пожилого возраста, а также инвалидами 1 и 2 групп. При этом они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения.

Для тех, кто старше 80 лет, компенсация назначается в размере 50 процентов, если они получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, в составе которой выплачивается 50 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт, и 100 процентов, если они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения. С начала года мерой поддержки воспользовалось около 14,5 тысячи пожилых людей.

Евгений Постышев