Хабаровский честный полицейский «сдал» адвоката-мошенника

У 33-летнего жителя Хабаровска имелась дорогая машина, которую он застраховал по полису КАСКО. Имелся у гражданина и кое-какой балласт. А именно собственный адвокат-прохиндей. Который уговорил автовладельца заработать на страховке. Сказано – сделано!





В октябре текущего года защитник обратился в страховую компанию с заявлением. Дорогой автомобиль, мол, угнали, требуем возместить ущерб в размере 3,6 миллиона рублей. Параллельно с этим адвокат попросил своего знакомого полицейского помочь договорить с сотрудниками УМВД, в производстве которых находилась проверка по сообщению о хищении автомобиля. Разумеется, не бесплатно.





Однако страж порядка оказался честным человеком. Он сообщил своему руководству о готовящимся преступлении. Все дальнейшие действия велись под контролем оперативных служб.





В ноябре законник передал полицейскому 250 тысяч рублей, после чего был задержан. В отношении адвоката и его сообщника (владельца дорогой машины) возбуждены уголовные дела за покушение на мошенничество и дачу взятки. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.



