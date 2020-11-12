Мэр Кравчук дал добро граффити

Сергей Кравчук предложил в следующем году продолжить украшение фасадов краевой столицы масштабными граффити.

Эти планы градоначальник озвучил сегодня в ходе презентации рисунка «Фортепиано», который хабаровские художники закончили наносить на торце дома №43 по улице Ленина.

Сергей Кравчук поблагодарил граффитистов за их работу и вручил мастерам сертификат, подтверждающий, что именно Егор Полищук, Валентина Мальцева, Максим Дроздов и Алексей Семенов являются авторами масштабной картины. Дизайнеры в ходе своей работы переосмыслили знаменитую фотографию Анатолия Егорова, названную им «Музыкальный момент».

Она была сделана 27 апреля 1945 года в Бреслау во время штурма этого города. На фото запечатлен экипаж танка ИС-2 №537: бойцы слушают, как заряжающий Борис Калягин играет на фисгармонии.

«Благодарю и художников, и коммерческий сектор, который подключился к этому проекту. Прекрасная картина получилась. Я точно знаю, что многим горожанам понравилась эта идея – наносить большие изображения на фасады домов. Учитывая такой позитивный отклик, мы уже определили около 40 поверхностей в центральной части города, на которых можно будет создать подобные арт-объекты. В следующем году планируем украсить два дома. И адреса, и эскизы будем утверждать комиссионно, через общественное обсуждение. Рисунки могут быть и на патриотическую тематику, и на тему дальневосточной природы, и об истории города», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Фортепиано» художники создавали 12 дней. Площадь торца здания, ставшего холстом для граффити, — 160 квадратных метров, а само изображение занимает около 120 «квадратов». Чтобы краски легли хорошо и продержались подольше, стену предварительно зашпатлевали, оштукатурили и побелили. Как отметили сами дизайнеры, выцветать картина начнет примерно через два года.

«Поверхность подготовлена хорошо, краски отличные. Картина прослужит долго. И вообще это конечно, интересный опыт для нас. Когда работали, к нам постоянно подходили люди с советами – что именно можно нарисовать, как это все должно выглядеть. А мужчина, рядом с балконом которого мы часами находились в люльке автовышки, сбрасывал нам конфеты, чтобы мы могли подкрепиться», — рассказал художник Егор Полищук.

Напомним, что масштабное граффити в Хабаровске выполнено в рамках федерального проекта «Большая история». В январе текущего года между Общественной молодежной палатой (Молодежным парламентом) при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации и Общественной молодежной палатой при Хабаровской городской Думе было подписано соглашение, в котором предусматривалась реализация конкурса «Граффити Победы». На него было представлено 10 эскизов. В итоге выбран один. К реализации этого проекта активно подключился и ПАО «Азиатско-тихоокеанской банк», который помог с финансированием работ.