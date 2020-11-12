261 новый случай коронавируса выявлен в Хабаровском крае

Выздоровевших — 208 человек, смертей нет.

По данным регионального правительства, 261 новый случай заболевания COVID – 19 зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 208 человек. При этом летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс 216 коек. Свободно 758. На лечении находится 19 тяжелых пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6 тыс 359 человек. В том числе 2 тыс 458 стационарно, 3 тыс 901 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 19 тыс 138 случаев COVID -19. 12 тыс 634 человека выздоровело.