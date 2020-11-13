Полиция сделает данные об опасных местах на дорогах доступными — Марат Хуснуллин

Зампред правительства России Марат Хуснуллин во время селекторного совещания поручил подготовить анализ концентрации мест ДТП, сообщает портал кабмина.

В скорректированном паспорте нацпроекта обозначили сокращение смертности в результате ДТП в три раза по отношению к фактическому значению 2020 года: до четырех человек на 100 тысяч населения к 2030 году.

«Необходимо принять меры, чтобы сделать дороги безопасными. В сентябре утвердили “дорожную карту” по оснащению системами разделения встречных направлений движения четырёхполосных автомобильных дорог. Она предусматривает сокращение случаев ДТП при выезде на полосу встречного движения к 2024 году», – отметил вице-премьер.

Также зампред правительства обозначил проблему концентрации мест ДТП.

«Прошу МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. Аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50–100 м».

Марат Хуснуллин попросил глав регионов совместно с Министерством просвещения проработать вопрос об усилении профилактической работы с детьми. Он отметил необходимость проводить регулярные мероприятия по вопросам безопасности на дорогах.

Кроме того, Хуснулин анонсировал федеральное финансирование для регионов на дорожное строительство.

Марат Хуснуллин отметил, что в 2021 году регионы получат средства на опережающее выполнение дорожных работ, и дал соответствующее поручение минтрансу.