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Полиция сделает данные об опасных местах на дорогах доступными — Марат Хуснуллин
Зампред правительства России Марат Хуснуллин во время селекторного совещания поручил подготовить анализ концентрации мест ДТП, сообщает портал кабмина.
В скорректированном паспорте нацпроекта обозначили сокращение смертности в результате ДТП в три раза по отношению к фактическому значению 2020 года: до четырех человек на 100 тысяч населения к 2030 году.
«Необходимо принять меры, чтобы сделать дороги безопасными. В сентябре утвердили “дорожную карту” по оснащению системами разделения встречных направлений движения четырёхполосных автомобильных дорог. Она предусматривает сокращение случаев ДТП при выезде на полосу встречного движения к 2024 году», – отметил вице-премьер.
Также зампред правительства обозначил проблему концентрации мест ДТП.
«Прошу МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. Аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50–100 м».
Марат Хуснуллин попросил глав регионов совместно с Министерством просвещения проработать вопрос об усилении профилактической работы с детьми. Он отметил необходимость проводить регулярные мероприятия по вопросам безопасности на дорогах.
Кроме того, Хуснулин анонсировал федеральное финансирование для регионов на дорожное строительство.
Марат Хуснуллин отметил, что в 2021 году регионы получат средства на опережающее выполнение дорожных работ, и дал соответствующее поручение минтрансу.
«Прошу минтранс учесть результаты освоения этого года при подготовке предложений по распределению средств в 2021 году. Планируем распределить все деньги уже в январе, поэтому предложения должны быть представлены в правительство в декабре этого года. Пора начать контрактацию следующего года. Регионам необходимо активизировать эту работу», – заявил Марат Хуснуллин.