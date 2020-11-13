Активисты «ЗА ДВИЖ!» взяли шефство над хабаровским дендрарием

Сейчас волонтерство настолько вошло в моду, что государство массово обращает данное социальное явление себе на пользу («раз не можешь победить, надо это возглавить», хмм…). Добровольцев привлекают для проведения спортивных мероприятий, из них формируют отряды взаимопомощи. И это все неплохо, отнюдь. Дело в чувстве меры и мотивации.

Когда «отчизне посвятить души прекрасные порывы» продиктовано искренним желанием помочь людям и своей стране, то сие можно только приветствовать. Так формируется истинный патриотизм.

Другое дело, когда добровольцам выдают куртки в стиле «милитари» и распределяют ранги с записями в индивидуальных книжках. Дескать, сделал благое дело – на тебе значок и звание «обер-волонтер». То есть здесь уже игра на чувствах, причем на таких, как гордыня и самоутверждение. Которые, в свою очередь, могут развиться до гипертрофированных размеров.

Многие общественные организации (я имею в виду «негосударственные») делают благотворительные вещи и продвигают полезные инициативы буднично и тихо. Правда, насчет последнего я не очень согласен – хорошие дела, на мой взгляд, не должны оставаться незамеченными.

Вот пример. Хабаровское общественное движение «ЗА ДВИЖ!» возникло стихийно. Сейчас активисты потихоньку пытаются сделать жизнь в нашем городе лучше. Без пафоса и оглядки на тех, кто им даст какие-то преференции.

Как часы со сломанным браслетом

Несколько недель назад «задвижевцы» убирали хабаровский дендрарий. Собрали кучу мешков с мусором, наняли грузовик и вывезли отходы на полигон. Тогда же они обратили внимание на сломанные скамейки, стоящие в парке.

«Большей частью лавки были сломаны, а те, что не разломаны, прогнили до основания, - рассказывает активист «ЗА ДВИЖ!» Владимир. – И горожане, с которыми мы тогда убирали парк, говорили: было бы здорово, если бы кто-нибудь починил эти скамейки».

Общественники решили не ждать у моря погоды. Они сняли замеры, заготовили ремонтные материалы и через социальные сети призвали всех желающих присоединиться к акции по ремонту лавок.

«Дендрарий с прогнившими скамейками выглядел как дорогие часы со сломанным браслетом, - продолжает волонтер Юрий. – Зрелище так себе. Сквер все-таки – место хорошее, здесь гуляют пенсионеры, мамы с колясками. А присесть отдохнуть некуда…»

Добровольцы обработали выточенные деревяшки специальным составом для противодействия процессам гниения, покрыли их лаком. Также они покрасили чугунные элементы. После этого они приехали в дендрарий и заменили… нет, даже можно сказать – полностью модернизировали скамьи.

«Прохожие подходили к нам, радовались, говорили «как здорово, что кто-то обратил внимание на эту проблему», - рассказывает активист «ЗА ДВИЖ!» Валерия. – Несмотря на непогоду, пришло довольно много неравнодушных людей, которые нам помогали. За это огромное спасибо нашим землякам! Будем надеяться, что лавки продержатся подольше. А самое главное – чтобы вандалы не попытались их вновь сломать».

«Задвижевцы» признаются – проблем в хабаровском дендрарии накопилось немало. Однако они попытаются сделать все, чтобы их решить. Они взяли шефство над парком, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе.

Андрей Канев

Фото «ЗА ДВИЖ!» и неравнодушных граждан