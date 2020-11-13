В ЕАО зять изнасиловал и задушил свою тещу

К 20 годам лишения свободы приговорен житель села Амурзет Октябрьского района ЕАО за совершение убийства женщины и иных тяжких преступлений.

Судом Еврейской автономной области, с участием государственного обвинителя прокуратуры области Екатерины Гудовой, вынесен обвинительный приговор в отношении 22-летнего парня. Он признан виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Как сообщила старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская, ночью пьяный молодой человек, находясь со своей тещей в жилом доме по улице Гагарина, напал на женщину, избил ее и изнасиловал, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. После чего еще накинул на шею потерпевшей веревку и задушил. С целью сокрытия совершенных им преступлений он вынес труп женщины в карьер и засыпал мусором, а вещи потерпевшей сжег.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал и заявил о непричастности к содеянному. Между тем стороной государственного обвинения по уголовному делу было представлено достаточно доказательств, которыми опровергнута ложная версия насильника.

В суде родственники погибшей и свидетели также пояснили, что между подсудимым и потерпевшей часто возникали ссоры на почве личных неприязненных отношений, при этом супруга подсудимого подтвердила, что в эту ночь находилась в роддоме и в разговоре по телефону слышала, как ругается ее мать с подсудимым.

Помимо длительного срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сексуально озабоченному зятю еще предстоит погасить и моральный вред потерпевшей стороне. Судом удовлетворен заявленный гражданский иск о возмещении миллиона рублей.

Вадим Решетняк