В Хабаровске новый хоккейный сезон начался без зрителей

Почти восемь месяцев хабаровские любители русского хоккея ждали начало нового сезона и вот тебе, здрасте, – 29-й чемпионат России в Хабаровске начался без зрителей. Впрочем, не только у нас. В стартовом туре с участием болельщиков состоялись только три матча – и все они прошли в Ульяновске под крышей Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена», где помимо хозяев свои «домашние» поединки проводили «Водник» и «Ак Барс-Динамо». Что ж, таковы реалии наших дней.

Ох, уж эта пандемия

Напомним, что с 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения роста распространения коронавирусной инфекции. В частности, вводится запрет на присутствие болельщиков на домашних играх регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

- Согласно решению Федерации хоккея с мячом России матчи чемпионата среди команд Суперлиги в сезоне 2020/21 года переноситься и отменяться не будут, -говорит директор нашего клуба Семен Экшенгер. - Поэтому первые четыре домашние игры команда "СКА-Нефтяник" проведет при пустых трибунах - это вынужденная мера, которая принимается исходя из решения оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса. Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства, билеты на ноябрьские матчи можно сдать в местах приобретения.

А ведь совсем недавно болельщикам уже пришлось сдавать билеты на матч Суперкубка России, который должен был состояться между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» 1 ноября. Тогда никаких запретов на посещения спортивных мероприятий в Хабаровске еще не было, но… В связи с получением COVID-положительных результатов у ряда игроков нашего клуба этот поединок перенесли на более поздний срок.

Ох, уж эти переносы. Мы еще помним, как в марте до «лучших времен» был перенесен решающий матч чемпионата России сезона-2019/20 между все теми же хабаровчанами и москвичами. Что из этого вышло, известно всем поклонникам бенди: впервые в истории отечественного хоккея с мячом золотых медалей в итоге были удостоены оба финалиста. Но Суперкубок-то на две части не разделишь… Так что рано или поздно, но встречу за этот почетный трофей надо проводить.

Кстати, Международная федерация бенди (FIB) на днях приняла решение об отмене Кубка мира 2020 в Красноярске. Причина все та же - пандемия новой коронавирусной инфекции и текущие ограничения на поездки. Напомним, что турнир должен был впервые в своей истории пройти в России – на берегах Енисея с 17 по 20 декабря.

Мы заживём теперь по-новому

Однако вернемся к чемпионату. В преддверии турнира широкий резонанс среди болельщиков получило решение Федерации хоккея с мячом России о проведении матчей турнира независимо от эпидемиологической ситуации. Есть больные игроки в командах или нет – матчи все равно состоятся. Ведь теперь в заявку на отдельно взятые игры можно будет включать неограниченное количество игроков. Заболели (не дай Бог, конечно) хоккеисты основы – их заменят ребята из молодежки.

Кто бы что ни говорил, но данное решение видится единственно верным, так как в противном случае чемпионат может забуксовать уже в самом начале, и не факт, что его удастся довести до логического завершения, как это произошло минувшей весной. Календарные рамки сезона настолько узки, что не оставляют «окон» для возможных переносов, количество которых просчитать сегодня просто невозможно.

А засчитывать «технические» поражения, как это уже было в первенстве Футбольной национальной лиги, тоже, считаю, не выход. Разве команды виноваты, что оказались на карантине?!

Разумеется, потеря из-за пандемии игроков основного состава повлечет за собой снижение боеспособности команд. Замена лидеров дублерами, конечно, вариант не из лучших. Особенно, когда на кону встреча с сильным соперником. Но здесь, как говорится, не до жиру.

Что ж, в грядущем чемпионате всем нам предстоит своеобразная лотерея: кому как повезет. Впрочем, дистанция ведь длинная. В конце концов, судьба призовых комплектов будет решаться в серии плей-офф, до начала которой еще добрых четыре месяца. А за это время многое может измениться. Как показывает практика, выиграть медали можно даже с не самой выгодной позиции. Были бы мастерство и желание.

И все же в нынешней ситуации есть и большой положительный момент. Молодые игроки, зачастую полирующую скамейку запасных, получат возможность для игровой практики. И кто знает, может быть, именно этот чемпионат откроет нам новые имена, которые впоследствии останутся на слуху у болельщиков.

«Всю хоккейную семью – с праздником!»

Что в нынешнем сезоне ждать поклонникам «СКА-Нефтяника» от своих любимцев? Наши ребята приучили болельщиков только к победам, и планку эту, разумеется, опускать нельзя. Впрочем, в коллективе это прекрасно понимают. Но сейчас, когда на дворе бушует коронавирус, ничего обещать нельзя.

Ни для кого не секрет, что по сравнению с прошлым сезоном в составе нашей команды произошли большие перемены. Конечно, будет не хватать одного из самых креативных полузащитников мирового бенди Максима Ишкельдина, постоянно заряженного на ворота соперников шведа Эрика Петтерссона, настырного Алана Джусоева… Да и тренерскую скамейку (что уж скрывать) трудно себе представить без Михаила Юрьева, с именем которого связаны все достижения армейцев последних лет.

Остается надеяться, что люди, пришедшие им на смену, не подведут и порадуют зрителей. Последним, к слову, придется привыкать к новым реалиям. Социальная дистанция, защитные маски и перчатки при посещении матчей – меньшая из бед. Куда хуже, когда зрителям вообще запрещают доступ на стадион.

С приветственным словом перед началом чемпионата России к его участникам и болельщикам в режиме онлайн обратился президент FIB и ФХМР Борис Скрыник:

- В нынешнее непростое во всех отношениях время хочется от всего сердца поздравить с началом XXIX чемпионата России всю нашу большую хоккейную семью: руководителей регионов, клубов и региональных федераций, которые ведут ежедневную работу в вопросах развития нашего национального вида спорта, хоккеистов и тренеров, судей и инспекторов, врачей, работников стадионов, клубов и федераций - всех тех, кто являются непосредственными участниками процесса и без кого турнир бы просто не начался.

А также строителей - тех, кто ежедневно трудился, возводя красивейшие стадионы и ледовые арены для лучших хоккеистов страны. И, конечно же, поздравляю наших верных болельщиков, которые ждут старта Суперлиги от Севера до Дальнего Востока!

Все последние 9 месяцев отечественный и мировой спорт борется за возможность проводить матчи и соревнования, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Пандемия коронавируса серьезно изменила жизнь каждого из нас, но, объединившись в своих усилиях и отдаваясь любимому делу до конца, верю, мы сможем стать сильнее, продолжив славные победные традиции русского хоккея, и в новом сезоне порадуем болельщиков - как тех, кто сможет прийти на трибуны, так и тех, кто будет следить за чемпионатом по трансляциям. Здоровья всем участникам и большой удачи нашим командам!

Лиха беда начало

«Хорошо, что в премьерном матче нам не достался кто-то из фаворитов», - наверное, подобная мысль мелькнула у многих болельщиков, когда они увидели такой, прямо скажем, экспериментальный состав родного клуба. Однако, как показали дальнейшие события, даже скромный «Мурман» доставил четырехкратным чемпионам страны массу неприятностей.

А состав у нас прямо был не чемпионский. При подготовке к матчу армейцы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Вне игры (ох уж этот коронавирус!) оказались сразу пять хоккеистов основного состава - два ведущих защитника Василий Грановский и Юрий Викулин, полузащитник Дмитрий Стариков и дуэт главных бомбардиров Павел Рязанцев и Артем Бондаренко. Особо обидно за Рязанцева, который в Кубке России наколотил целых 18 мячей, был в отличной форме.

Пришлось их в срочном порядке заменять игроками из молодежки. Добавим к этому тот факт, что команда была на карантине и одно время вообще не тренировалась...

Правда, начало встречи не сулило хозяевам ничего плохого. Уже на третьей минуте воспитанник хабаровского хоккея с мячом Михаил Тюко, который вернулся в родной клуб после пятилетнего перерыва, убежал от защитников и хладнокровно отправил «апельсин» в сетку ворот. А затем еще один «блудный сын», Евгений Корев (Женя вместе с Тюко в последнее время выступал в Казани у нынешнего тренера армейцев Ильяса Хандаева), удвоил результат.

А потом началось... Шутка ли, буквально за 16 (!) минут гости забили четыре безответных мяча в ворота опытного Дениса Рысева. Незадолго до перерыва все тот же Евгений Корев, правда, сократил разрыв в счете до минимума, но сразу после отдыха северяне отличились в пятый раз. В воздухе запахло жареным…

Благо, на этом лимит на голы у «Мурмана» оказался исчерпан, и в дальнейшем забивали только армейцы, которые в итоге сумели победить даже с крупным счетом, Что ж, все хорошо, что хорошо кончается.

В итоге Михаил Тюко (с почином, Миша!) записал на свой счет первый покер после возвращения в родной клуб. Дублем отметились Евгений Корев и финский легионер Туомас Мяяття. Также отличились Юрий Шардаков, который в отсутствие Василия Грановского вышел на лед с капитанской повязкой, и восемнадцатилетний Денис Козлов. Последний, к слову, проводил свой первый матч в суперлиге.

- Порадовало, что ребята смогли достать внутренние силы, которые нам позволили переломить ход матча и выиграть, - заметил после встречи Ильяс Хандаев. - Что касается всего остального... Те ошибки, что мы допустили в первом тайме, произошли прежде всего из-за отсутствия игровой практики. К тому же ребятам, которые выходили на замену, объективно еще тяжело играть на столь высоком уровне, но у них все впереди, будем работать.

- Мы плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Но потом поняли, что можем на равных играть со «СКА-Нефтяником», - это уже точка зрения главного тренера «Мурмана» Александра Кротова. – А вот во втором тайме, несмотря на то, что забили быстрый гол, игра у нас почему-то разладилась, стали хуже двигаться и позволяли сопернику часто отбирать у нас мяч. За счет индивидуального мастерства хабаровчане в итоге и забили нам столько много голов.

Победный гол дебютанта

Кстати, в составе хозяев свой дебют в национальном первенстве отметили сразу два хоккеиста. Но, если финна Туомаса Мяяття, имеющего за плечами богатый опыт выступления в Элитсерии чемпионата Швеции, дебютантом можно назвать условно, то для 18-летнего Дениса Козлова этот матч стал полноценным дебютом.В этом событии не было бы ничего эпохального, если бы не то обстоятельство, что свой дебют Козлов отметил голом. Тем самым молодой полузащитник стал лишь четвертым игроком в истории хабаровской дружины, которому удалось результативно отметить свое первое появление в матче чемпионата страны!

Ранее свои имена в историю вписали полузащитник Вячеслав Саломатов и нападающие Евгений Маврин и Станислав Исмагилов.

Саломатов отметил свой дебют забитым мячом в возрасте 19 лет в матче с московским "Динамо". Маврин забил во встрече с армейцами Екатеринбурга. Исмагилов отличился в игре с абаканскими "Саянами", став при этом самым юным "результативным дебютантом" клуба. В день дебюта ему было всего 17 лет.

Стоит обратить внимание, что Козлов стал единственным из всех дебютантов, чей дебютный мяч стал победным в матче!

Владислав Махов

Клуб достиг договоренности о трансляции домашних матчей с телеканалом «6-ТВ». Как и в случае с телекомпанией "Губерния", «6-ТВ» будет ретранслировать сигнал, выдаваемый ТПО "Панорама", которая является непосредственным организатором телевизионных трансляций.