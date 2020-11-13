Во время каждого циклона хабаровчане жалуются на работу коммунальщиков — Дегтярев

Михаил Дегтярев поручил оперативно расчистить дороги и тротуары в Хабаровске от снега.

В Хабаровский край пришел очередной циклон. По прогнозу синоптиков, в пятницу по всему региону выпадет снег, а на дорогах появится гололед. В связи с этим глава региона Михаил Дегтярев поставил задачу оперативно организовать расчистку тротуаров и улиц, но, в первую очередь, сделать это в краевой столице, так как в прошлую непогоду, 6 ноября, в городе были с этим проблемы.

«Прошу глав районов и мэров городов не ждать, когда всех засыпет, а начать расчистку улиц сразу, чтобы по ним можно было ходить и ездить. В особенности это касается Хабаровска. Здесь каждый циклон люди жалуются на работу коммунальных служб. В прошлый раз, еще до начала вечернего часа пик , произошло более 50 ДТП. Поэтому оперативно выходите на улицы и начинайте убирать как положено», — цитирует слова врио губернатора пресс-служба правительства.

По информации мэрии Хабаровска, сегодня с утра на расчистке тротуаров и проезжей части работает 21 единица техники. С вечера была задействовано 44 единицы, а в ночь на уборку выходило 25 единиц. За сутки на дороги коммунальщики высыпали 82,2 тонны песчано-соляной смеси, вывезли 207 кубометров снега. К обеду количество спецтехники в городе планируется нарастить до 57 единиц.

ГИБДД края доложило, что за сутки в Хабаровске произошло 33 ДТП. В травмпункты города с травмами от падений на улицах обратилось 62 пациента.

Напомним, что предупреждение о надвигающемся циклоне синоптики передали накануне. В пятницу, 13 ноября, в районах пройдет сильный снег, а на дорогах появится гололед. Больше всего непогода проявит себя в южных и центральных районах. Администрациям муниципалитетов были заранее направлены предупреждения и рекомендации по недопущению ЧС. Спасательные формирования региона приведены в режим повышенной готовности.