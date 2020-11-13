В Хабаровском крае прикрыли ферму-нарколабораторию

В результате обыска, проведенного сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ДФО в бывшем фермерском хозяйстве, расположенном в районе имени Лазо Хабаровского края, из незаконного оборота было изъято более четверти центнера синтетических наркотиков, свыше трех с половиной тонн так называемых прекурсоров и иных химических веществ для их изготовления. Организаторами лаборатории стала семейная пара из Республики Саха (Якутия). Тридцативосьмилетний мужчина и его двадцатишестилетняя жена ранее уже занимались сбытом наркотических средств бесконтактным способом. То есть через сеть Интернет. К ним потом присоединился и брат супруги.

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что участники преступной группы действовали очень осторожно. И чтобы не «спалить» кустарную лабораторию и не привлекать внимания людей едким запахом, возникающим в результате химических процессов, выкупили для этого по поддельным документам за три миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов, примерно в 100 километрах от Хабаровска. Но, несмотря на строгую конспирацию, все закончилось задержанием фигурантов с поличным.

Как отметила начальник подразделения информации Управления на транспорте МВД России по ДФО полковник Ольга Мироненко, для организации своей лаборатории злоумышленники использовали обычные логистические компании, которыми доставлялось оборудование и препараты в заранее арендованные гаражные боксы и подвалы, а в дальнейшем, с помощью сторонних лиц, всё это перевозилось непосредственно на ферму. Стоит отметить, что задержанные люди очень серьезно подходили к производственному процессу и, конечно же, к уровню своей безопасности. Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием: рефрижераторами, специальными вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты.

Несмотря на отсутствие специального образования, фигуранты смогли организовать практически безотходное производство смертоносного зелья. Установлено, что изготовленные в лаборатории наркотические вещества реализовывались тем же бесконтактным способом как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны. Что еще интересно: транспортным полицейским понадобилось двое суток для того, чтобы перевезти изъятое оборудование, свыше трех с половиной тонн химических веществ в специальные места хранения, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть даже угроза безопасности жизни и здоровью людей. Только из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить еще порядка 400 килограммов наркотических средств (это около одного миллиона разовых доз).

Любопытно, но сами наркопроизводители плодами своих криминальных усилий почему-то не пользовались. Видимо, реально опасались за собственное здоровье. Для личного потребления подозреваемые вырастили свыше 40 кустов конопли в одной из теплиц хозяйства. Они также были изъяты и уничтожены. На огурцы и помидоры полицейские внимания, конечно же, не обратили.

Смерть под дозой

Как считают специалисты, опасность синтетических наркотиков заключается в том, что последствием их употребления является не только стремительное развитие наркозависимости, но и крайне негативные для здоровья острые психотические состояния. У потребителей синтетических психостимуляторов психическая и физическая зависимость формируется после второй-третьей пробы, постоянно возрастает потребность в увеличении доз.

По информации наркологов, в ДФО в последние годы происходит рост потребления новых видов психоактивных веществ. При этом их создание и распространение по понятным причинам опережает методы выявления потребителей. Ведь пока специалисты не столкнулись с новым веществом, они просто не знают о его появлении на наркорынке.

В последние годы в России неоднократно вносились изменения и дополнения в утвержденный постановлением Правительства РФ «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных в РФ». Однако в незаконном обороте появляются психоактивные вещества, химическая структура которых близка, но не идентична структуре запрещенных наркотических средств, так как современные технологии органического синтеза имеют широкие возможности для создания аналогов большинства наркотических средств.

Опасность «синтетики» очевидна. Так, только на Камчатке за год непосредственно при приеме синтетических наркотиков или сразу после их употребления умерли восемнадцать человек, у которых проявилась острая сердечная недостаточность. А до появления новых видов синтетических наркотиков здесь практически не было смертей, связанных с наркопотреблением. Страшно, но факт: в Дальневосточном федеральном округе, как и по всей стране, отмечается повышенный спрос на новые психоактивные вещества. В ДФО количество изымаемых правоохранителями таких веществ возросло более чем в четыре раза. В других регионах эти объемы вообще уже сопоставимы с изъятиями традиционных героина, опия и маковой соломы вместе взятых.

Реклама - двигатель торговли чем попало?

Не так давно в Хабаровском крае полицейские пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), распространявшей синтетические наркотики с особым размахом и изобретательностью. Участники ОПГ - приезжие, обучались в хабаровских вузах. На молодежных тусовках парни обратили внимание на своего сверстника, который сорил деньгами. Поинтересовались, откуда средства? В ответ услышали не только ответ, что все проще простого, но и предложение поучаствовать в «бизнесе». Нет ничего удивительного, что в последнее время особенностью оборота синтетических наркотиков является их распространение через Интернет.

Тот, кто так легко сколотил преступную группировку, уже имел съемную квартиру, в которой фасовал «синтетику», поступавшую к нему оптовыми партиями. С подельниками он не контактировал. Прятал подготовленные партии зелья в укромных местах и сообщал о них своим помощникам. Те, получив свою партию, также прятали дозы на территории города. Общались подельники в основном через Сеть.

Участники ОПГ, получив деньги, тоже ни с кем в непосредственные контакты не вступали, а высылали покупателю сведения о месте, где была спрятана приобретаемая доза. А для гарантии и «удобства сервиса» еще и прикладывали фотографию тайника и его окрестностей. Найти товар не составляло труда. Во избежание внимания правоохранителей сайт наркоторговцев постоянно менял координаты. Конец этой масштабной афере положили хабаровские полицейские. При обыске на съемной квартире главаря ОПГ было изъято более трех килограммов синтетических наркотиков. Такое количество зелья, как было установлено следствием, расходилось среди потребителей дня за три.

Но вернемся к нашим «лаборантам». Приговором суда района имени Лазо 38-летний организатор криминального производства осужден к семи годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник, 27-летний уроженец Республики Саха (Якутия), приговорен к пяти годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Жена организатора и еще два соучастника ждут решения суда.

Вадим Решетняк