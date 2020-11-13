Общественники построят теплый туалет в Матвеевке

В селе Матвеевка в административном здании, где расположен медпункт, почта и спортивная секция нет нормального туалета.

Энтузиасты общественного движения «За движ» и клуба «Человек будущего» намерены выполнить важный проект — возвести цивилизованный туалет в селе Матвеевка, расположенном рядом с Хабаровском. Дело в том, что в здании, где расположены местный ФАП, библиотека и досуговый центр туалета нет вовсе. А тот, что расположен на улице не выдерживает никакой критики.

Посетители ФАПа, библиотеки и центра, а большинство из них — дети, вынуждены довольствоваться удобствами, неуместными в 21 веке. Активистам при помощи администрации Хабаровского района и муниципалитета удалось оперативно решить вопрос с выделением земельного участка под строительство столь необходимого сооружения. Теперь важно собрать все необходимые стройматериалы. Общественники надеются на поддержку активных граждан и предпринимателей.

Список необходимых материалов обширен. Для строительства нужны стальные полосы, распорочные анкеры, канализационные трубы, щебень, геотекстиль и многое другое. Но общественники не отчаиваются, ведь некоторые граждане уже выразили желание прийти к ним на помощь. Более подробная информация опубликована в аккаунте «За движ» в Инстаграм .

Кроме того, врио губернатора региона Михаил Дегтярев поручил профильным структурам правительства края подключиться к решению проблем жителей села Матвеевка Хабаровского района.