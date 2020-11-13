В Хабаровском крае обновят парк «Хабаровских авиалиний»

Жители нашего региона с грустью констатируют – добраться до Москвы порой дешевле и проще, чем, например, из одной точки Хабаровского края в другой. Земля больно обширна… Однако есть и другой фактор – неразвитость внутрикраевых авиалиний. К счастью, работа по исправлению данной ситуации ведется самая активная.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаилом Полубояриновым. Речь шла о модернизации и развитии транспортной инфраструктуры в нашем регионе. В их числе обновление парка авиакомпании «Хабаровские авиалинии», строительство паромов для линии Ванино-Холмск.

«ГТЛК как инструмент государственной поддержки транспортной отрасли большое внимание уделяет работе с регионами. Мы плодотворно сотрудничаем с местными властями в развитии Дальнего Востока и Хабаровского края, в частности. Суровые климатические условия предъявляют особые требования к надежности техники, и это интересная задача. Мы будем рады помочь реализовать потенциал транспортного комплекса Хабаровского края», - подчеркнул Михаил Полубояринов.

Михаил Дегтярев сказал, что поддержка такой компании как ГТЛК, даст возможность поднять жизнь жителей края на новый уровень мобильности, комфорта и безопасности.

«Комплексное развитие транспортной системы Хабаровского края является одной из приоритетных задач, которые сейчас стоят перед Правительством. Наш регион занимает колоссальную по площади территорию с очень разнообразным рельефом и климатом, поэтому мы не можем опираться на какой-то один вид транспорта», - отметил глава региона.

По заказу ГТЛК на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе построено 46 самолетов SSJ100. Эта же компания заказала строительство двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для линии Ванино-Холмск. Суда сойдут со стапелей Амурского судостроительного завода.