В Хабаровске перехватили груз долларов для Узбекистана

Незаконный вывоз 36,5 тысячи долларов США (около 3 млн рублей) предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Гражданин России вез в Узбекистан незадекларированную валюту.

«Левую» наличку таможенники обнаружили в ручной клади пассажира, вылетавшего авиарейсом из краевого центра в Бухару. Мужчина следовал через «зеленый коридор», свидетельствуя о том, что товаров, подлежащих письменному декларированию, у него нет. При устном опросе он пояснил, что не знал о необходимости декларировать наличные деньги, и с таможенными правилами не знакомился.

Деньги, ставшие предметом преступления, таможенники изъяли и отправили на экспертизу для установления их подлинности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере). Теперь ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

- После прекращения в 2020 году международного авиасообщения между Россией и иностранными государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции это первый случай недекларирования гражданами наличной валюты в Хабаровском крае, - рассказал дознаватель по особо важным делам Хабаровской таможни Сергей Суриков.

Как отметила Елена Попова, пресс-секретарь Хабаровской таможни, если общая сумма перемещаемых через границу денег превышает 10 тысяч долларов США, необходимо их задекларировать. Можно заполнить бумажный вариант пассажирской таможенной декларации непосредственно до перемещения их через границу либо в электронном виде на сайте Федеральной таможенной службы. Причем пошлина за декларирование наличных денежных средств не взимается. А вот зачем было таиться, еще предстоит выяснить.

Вадим Решетняк