В Хабаровском крае волонтеры доставляют на дом бесплатные лекарства

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился начать кампанию по выдаче бесплатных медпрепаратов для людей, проходящих амбулаторное лечение от COVID-19 на дому. Лекарства пациентам доставляют волонтеры.

Количество амбулаторных больных в регионе составляет 3983 человека. В первую очередь, лекарства положены лицам старше 65 лет. В группу риска также входят граждане с патологиями и с бактериальной инфекцией при установленной пневмонии.

- На днях пациентам сделали СКТ-исследование и пришел положительный результат мазка на ПЦР. Терапевт принял решение сменить антибактериальную терапию. Он получил препараты по рецепту, а волонтеры уже доставили их домой. Врач по телефону сообщил пациенту схему лечения, и через несколько дней он приедет на осмотр для выявления динамики, - рассказала Ольга Димова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «Городская поликлиника №7».

Из федерального бюджета выделено 49 миллионов рублей на приобретение лекарств для амбулаторных больных коронавирусной инфекцией. В методические рекомендации по лечению COVID19 входят три группы препаратов: противовирусные, антибиотики и иммуномодуляторы.