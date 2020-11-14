Хабаровский работодатель избил своего сотрудника за плохие показатели?

Специалиста по охране труда Дмитрия Брейтова вызвал в свой кабинет начальник, генеральный директор ООО «Сэвэн» Александр Ситниченко. Компания занимается монтажом фасадов различных зданий. Разговор же касался вопросов обучения производителей работ, которые не могут сдать экзамены. Директор оказался недоволен трудовой деятельностью своего подчиненного. Конкретно тем, что тот не смог организовать обучение.

По словам Брейтова, Ситниченко не стал особо разбираться в вопросе, кто на самом деле виноват, а потребовал от своего сотрудника написать заявление на увольнение по собственному желанию. Брейтов отказался это делать.

«Сначала Ситниченко мне сказал: «Тогда я тебя затопчу», - рассказывает специалист по охране труда. – Я спросил: «Вы мне угрожаете?». Он ответил, что нет. Потом он полез на меня с кулаками. Ударил по лицу раз пять или шесть, оскорблял и выталкивал из кабинета».

Дмитрий Брейтов вызвал наряд полиции, после чего поехал в больницу фиксировать побои. Читаем справку из второй краевой клинической больницы. «Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, ссадина слизистой нижней губы».

По мнению пострадавшего, генеральный директор в течение двух последних месяцев только и искал повод, чтобы уволить своего работника. Притом что Брейтов работает в ООО «Сэвэн» больше двух лет и особых конфликтов между ним и директором не было. Возможно, предполагает специалист по охране труда, гнев Ситниченко вызвал тот факт, что его подчиненный сейчас трудится на полставки в другой компании, которая является конкурентом его фирмы.

«После посещения травмпункта я себя чувствовал не очень хорошо, - продолжает Дмитрий Брейтов. - У меня была тошнота, голова болела. Я подал заявление в полицию, прокуратуру и Следственный комитет».

Я позвонил Александру Ситниченко, и мы с ним разговаривали несколько минут. Однако мой респондент запретил мне публиковать любые его слова. Такой вот парадокс.

Сложные взаимоотношения

После разговора с Дмитрием Брейтовым мне позвонило еще несколько человек, которые поведали о сложных взаимоотношениях с Александром Ситниченко. Привожу рассказ одного из них – бывшего подрядчика ООО «Сэвэн» Максима Марьина.

«Я как ИП Марьин заключил 30 октября 2018 года договор субподряда с ООО «Сээвн» по монтажу фасада ТЦ «Броско Молл». Мною были заключены два срочных трудовых договора с работниками Петром Марьиным и Дмитрием Сурковым. Работы проводились в период с 31 октября 2018 года по 6 июня 2019 года. В конце каждого рабочего месяца «Сэвэн» удерживал 15% от начисленной зарплаты. За весь период сумма составила около 206 тысяч рублей. Указанную сумму обещали выплатить по завершении работ на объекте. В феврале на объекте произошел инцидент - работник сторонней организации нарушил правила технической безопасности. Олег Мирошниченко (соучредитель ООО «Сэвэн». - Авт.) попросил у меня договор подряда, чтобы показать его заказчику объекта, т.к. свою копию договора не смог найти. Мой договор подряда мне так и не вернули».

Немного отступим от темы. Пятнадцать процентов, о которых говорится в рассказе, и как мне объяснил один из подрядчиков ООО «Сэвэн» - это своеобразная финансовая подушка. Если, мол, бригада плохо сделает фасад, то накопленный фонд позволит, не теряя времени, нанять новую бригаду. И новая команда уже доделает объект, чтобы успеть сдать его в срок. По словам подрядчиков, этот фонд компания «Сэвэн» обязалась вернуть им после сдачи объекта.

«5 июня 2019 года мною было написано уведомление о приостановке работ на объекте в связи с задержкой зарплаты более чем на 2 недели, - продолжил Марьин. - Уведомление было в письменном виде. За этот период работы не прекращались. Мирошниченко отказался подписывать указанное уведомление. Подписал его производитель работ компании «Сэвен» Федоров Александр. 6 июня, находясь на объекте, Федоров передал мне слова Мирошниченко: мои работники должны собрать весь личный инструмент, сдать под подпись строительно-монтажное оборудование и приехать в офис «Сэвэна».

В офисе компании Мирошниченко потребовал сдать пропуска на объект и сказал, что наши работы на объекте прекращены. Это было сделано без предварительного уведомления и в одностороннем порядке. 6 июня частично была погашена задолженность по зарплате. На мой вопрос, когда выплатят остатки заработной платы, Мирошниченко ответил: «Когда будут деньги». На мой вопрос, когда будут выплачены удержанные 15 процентов, Мирошниченко ответил: «Когда будет сдан «Броско Молл». На мой вопрос, когда я получу от «Сэвэн» акт приемки-передачи выполненных работ, Мирошниченко сообщил: «Когда будет сдан объект».

По словам Марьина, когда «Броско Молл» уже работал, он снова поднял вопрос о выплате 15%-го фонда, передачи копии договора и актов приемки-передачи.

«Ситниченко отказался принимать мои заявления. Мною был вызван наряд полиции, после этого Ситниченко подписал мои заявления. На мою просьбу поставить входящий номер и печать на документах, Мирошниченко отказался, ссылаясь на отсутствие печати».

Марьин обратился в полицию с просьбой возбудить в отношении Александра Ситниченко и Олега Мирошниченко уголовное дело по части 3 и 5 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По мнению индивидуального предпринимателя, соучредители ООО «Сэвэн» задолжали ему 188 тысяч рублей, а также не вернули ему копии договора подряда и актов приемки-передачи. Полиция пока проверяет заявление Марьина.

Андрей Канев