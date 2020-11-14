В Хабаровске жителей халуп переселили в «предхалупное» жилье

Жители дома с очень несчастливым номером 13 по улице Нагорной буквально на днях получили уведомления о заселении в «новые» квартиры. А кто-то успел уже и ознакомиться со своими улучшенными, по сравнению с прежними, квадратными метрами.

О проблеме с домами, дышащими на ладан, ближе к окраине Хабаровска, на улице Нагорной наша газета писала неоднократно, начиная с 2016 года. Когда-то добротные сооружения, возведенные, по местным легендам, пленными японцами в 50-х годах прошлого века, к началу века XXI пришли в удручающее состояние. Часть из них представляет реальную опасность для проживающих.

Как вам положение вещей в доме №7? Там в свое время на чердаке стоял расширительный бак под воду. За счет местной котельной и воды из этого бака отапливался весь околоток. Со временем перешли на централизованное отопление, но бак так и остался на чердаке. Стены и деревянные перекрытия ветшали, бак всей своей массой нависал над двумя квартирами на втором этаже. Власти порой пытались что-то делать - в доме №7 циклопическую цистерну хотели с чердака убрать, но до конца не осилили – во время работ чердак чуть не спалили.

Дом №1 даже попытались отремонтировать. По крайней мере, снаружи обделали сайдингом, предварительно стянув металлическими полосами. Не помогло, жалобы от жильцов поступали регулярно.

Потолок ледяной, дверь скрипучая!

Особенно «убивала» ситуация с сооружением №13 - домом это назвать нельзя. Люди ряд лет ютились (цитата из моей первой публикации) «… в разваливающемся доме с вечной сыростью, с трещинами в наружных стенах шириной в кулак взрослого человека. В новеньких пластиковых окнах дыры таковы, что средний палец моей руки входит свободно. Можно с улицы погрозить хозяевам. И это один дом из почти 800 аварийно-ветхих зданий в дальневосточной столице». Зимой, «благодаря» такой вентиляции, в комнате и на кухне в 5-й квартире на первом этаже в крещенские морозы образовывался лед.

Не лучше была ситуация у соседа по вертикали – в 8-й квартире. Денис Тимофеев в декабре 2017-го признался, что уже устал бороться с дырами, из которых тянет холодом: «Поднимаюсь по лестнице и замечаю, что свет из квартиры падает на лестницу. Пока меня не было несколько часов, в ванной по низу стены образовалась щель». В этом нет ничего удивительного. Летом 2017-го, когда коммунальщики затеяли ремонт кровли, Денис по ночам сквозь щели в потолке (!) за звездами наблюдал. «Вот и пришлось лезть на чердак и закрывать дыры матрасами», - тяжко вздыхал Денис.

Дом постепенно «разъезжался» на три части. В подъезде легкий ужас и полоса препятствия - поднимаешься по лестнице на второй этаж, а ступеньки под тобой колышутся. Дрожь в коленях передается полу. Смотришь на проводку и думаешь: как дом до сих пор не сгорел синим пламенем. В обоих подъездах на первом этаже постоянно стоял стойкий запах тлена. Под домом все время вода, порой она поднималась в подъездах по щиколотку.

ХитрО и мудрО

С точки зрения здравого смысла, здание по улице Нагорной, 13 давно надо снести и строить заново: фундамент рассыпается, стены расходятся, коммуникации на ладан дышат, грибок и плесень. Но комиссия, что возглавил Сергей Чернышов, первый заместитель мэра по городскому хозяйству, в своем заключении №528 от 23 мая 2017 года, при двух несогласных, решила по-другому: «При необходимости дальнейшей безопасной эксплуатации здания следует разработать и выполнить проект капитального ремонта». Тем самым подтвердив заключение №311 от 22 июля 2015 года, признавшее многоквартирный дом №13 по ул. Нагорной аварийным и, прошу всех встать и почтить, подлежащим реконструкции!

Хотя еще в 2012 году все можно было решить по закону и совести. Именно тогда многострадальный дом мог благополучно попасть под программу переселения. Нужно было просто признать его аварийным. Еще тогда для этого были все основания. Но муниципалитет этого не сделал. Хотели подождать, пока «всё само рассосётся»?

Нынешняя ситуация с большинством аварийных домов в Хабаровске - плоды давнишнего хитроумного плана. Тогда чиновники придумали, как обезопасить себя и оградиться от возможных нарушений закона о немедленном переселении граждан из аварийного жилья. Решили снизить статистику по количеству аварийных домов. Некоторые постройки в аварийный реестр внесли для приличия, но данные, представляемые на федеральном уровне, были неточными.

Муки и терзания

Кто только ни перебывал на «грядущих руинах» несчастного дома №13! Начинали с общественников-народников, продолжали всевозможными комиссиями, заканчивали губернатором края, что 8 мая 2019 года посетил «место происшествия». В тот раз руководитель региона четко выразился: «В таких условиях жить нельзя, надо расселить людей до осени текущего года. А разрушающийся на глазах дом по адресу улица Нагорная, 13 снести».

Чиновники быстренько соорганизовались, создали комиссию, провели в сто первый раз обследование дома, подготовили документы. И здание, что еще полгода назад ждало капитального ремонта, волшебным образом преобразилось. Согласно постановлению от 5 июля 2019 года №2192 многоквартирный дом №13 по ул. Нагорной признали аварийным и подлежащим сносу. В срок до 2025 года. Еще пяток лет потерпеть следовало.

Так что инициативная группа жильцов злосчастного дома продолжила «хождение по мукам». Большая часть «квартирантов» к потугам своих соседей относилась с этакой ленцой. Дескать, чего долбиться в стену, все равно сдохнем здесь. Но две Натальи - Смолина и Бокова и Юлия Мамонтова при поддержке родных и близких не сдавались - ходили, писали, добивались. И так из года в год! Им указывали на дверь – как это на одном из заседаний барственным жестом продемонстрировал Сергей Чернышов.

Федеральный координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина призналась: «В некоторых регионах, например, в Хабаровском крае, чиновники путают Российскую Федерацию с феодальным государством. Встречалась с заместителем мэра Хабаровска Чернышовым, когда он пообещал снять шляпу, если удастся доказать, что Нагорная, 13 - это аварийное здание. Проблема расселения горожан в Хабаровске не просто существует, а грозит стать неразрешимой. Боюсь, снимать нужно не шляпу, а самого господина Чернышова. За несоответствие профессиональных компетенций чиновника занимаемой должности».

Чиновника-говоруна сняли, как ту шляпу. Но дело с расселением дома №13 по Нагорной не сдвинулось. Жильцов опрашивали разные значительные лица, дом обследовали новые всевозможные комиссии, десятки заседаний проходили, бумаги плодились килограммами. Люди не сдавались.

Новое - это хорошо

И вот 29 октября Наталья Смолина, именно в ее квартире на первом этаже и были трещины в стене, куда свободно моя рука входила, получила уведомление на «новое жилье». Почему в кавычках?

Вот как об этом радостном событии она сама рассказывает: «Я получила вторичное жилье по улице Локомотивная, 18, на втором Хабаровске. Дом 1994 года, панельный, газифицированный, но какой-то запущенный – в квартире надо делать ремонт. Линолеум старый и потрепанный, в одной комнате нет плинтуса, стены, слава богу, без дырок. Видела один раз, надо оформлять документы и переезжать. А на Нагорной уже реальный ужас! В моей квартире реально страшно, без преувеличения, потолок падает, стена отошла. Я почти рада, с Нагорной даже сравнивать нельзя».

(Напоминаю, что по документам за подписью Сергея Чернышова, уже не первого заместителя мэра по городскому хозяйству, капитальный ремонт (выделено автором) дома по адресу улица Нагорная, 13 планировался на 2025 год.)

И остальные жильцы этого трижды несчастного дома тоже получили свои метры. На вторичном рынке, на окраине. «Жильцы одной из квартир первого подъезда - тоже на втором Хабаровске, на улице Аэродромной. Из первой квартиры будут перебираться на Красную Речку, из восьмой квартиры передут на 5-ю площадку. Кто-то получил жилье в Березовке», - рассказывает Наталья.

А кто-то, увидев, куда придется переселиться, отказался от такого «счастья». Я прекрасно понимаю: когда предлагают квартиру на пятом этаже, в доме с протекающей крышей, на Амуркабеле, то поневоле задумаешься. Стоит ли менять паршивое на плохое? Некоторые жильцы до сих пор не получили ни одного предложения о переселении. И это понятно, всем все и сразу не получается предложить. Люди согласны немного и подождать. Благо в их квартире нет таких безобразий, что творились в квартире №5. Но вот в подъезде и стены «разъезжаются», и трещины увеличиваются. Думается, что люди сумеют эвакуироваться из опасного здания до момента его полного разрушения. С верой и надеждой на лучшее…

Андрей Дунаевский

Фото из архива автора

За восемь лет реализации программы переселения граждан из аварийного фонда Хабаровскому краю выделено около четырех миллиардов рублей и 1,47 миллиарда собственных средств вложил край. Благодаря такому финансированию отремонтировали 1150 многоквартирных домов, улучшили условия проживания 187618 граждан, а более 2,5 тысячи человек переселили из аварийных зданий.