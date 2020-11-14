Циклон в Хабаровском крае прошел без ЧП

По информации спасателей, отключений электроснабжения, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, серьезных ДТП в регионе не зарегистрировано. Пассажирский транспорт работал по расписанию, за исключением паромного сообщения с Сахалином, которое из-за непогоды было временно приостановлено, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Со вчерашнего дня остается закрытой для пассажирских автобусов автотрасса Селихино-Николаевск-на-Амуре. Трудности проезда также возникли на дорогах Комсомольск-на-Амуре-Амурск и на подъезде к селу Ачан. Жители были оповещены о проблемах. По трассе Селихино-Николаевск-на-Амуре движение планируют восстановить сегодня утром», — проинформировали в дежурно-диспетчерской службе края.

За сутки на уборку краевых и федеральных автодорог от наледи, снега и снежного наката выходило 95 единиц спецтехники. Дорожники расчищали полотно трасс. В Хабаровске улицы чистило 69 единиц техники. Всего на уборку вышло почти 1700 человек. На дороги краевой столицы высыпано 696 тонн реагентов, вывезено 110 куб. м. снега.

Напомним, что вчера глава региона Михаил Дегтярев поручил форсировать уборку дорог, не дожидаясь окончания циклона, как это часто делают в муниципалитетах. Особенно это касалось Хабаровска, где в прошлую непогоду, 6 ноября, из-за снегопада образовался транспортный коллапс. В этот раз ситуация в городе была гораздо спокойнее.

Сейчас эпицентр непогоды сместился к Охотскому морю. В южных и центральных районах осадков в субботу не ожидается. Но на севере региона возможен небольшой снег.