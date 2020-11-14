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Более 250 тонн реагентов высыпали коммунальщики на хабаровские дороги
Сегодня на дорогах краевого центра работает 30 единиц спецтехники.
Дорожники призывают хабаровчан не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать прохождению механизированных колонн.
Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, в ночь на субботу, после вечернего часа пик, на улицы краевой столицы вышло 30 единиц техники (машины дорожные комбинированные, погрузчики, самосвалы): сметали снег и посыпали трассы противогололедными материалами, убирали прибордюрную зону, расчищали остановочные карманы.
Было использовано 264 тонны песчано-соляной смеси, 5,6 тонны реагента. Сегодня на дорогах краевого центра работает 30 единиц спецтехники. Ведется посыпка спусков и подъемов, обработка дорожного полотна реагентом и песчано-соляной смесью.
Так как во время прохождения автоколонны могут случайно повредить небрежно припаркованные авто, дорожники призывают хабаровчан не оставлять свои машины у обочин. Продолжается и расчистка дворов от снега.
По информации городского управления ЖКХ, сегодня в ней задействовано около 800 сотрудников управляющих компаний. Ряд жилищных организаций применяют для этого свою спецтехнику и средства малой механизации.