ОНФ: В хабаровских аптеках нет дефицита лекарств

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по аптекам с целью выяснить наличие необходимых во время борьбы с пандемией коронавируса лекарств. Дело в том, что некоторые граждане в соцсетях жалуются на отсутствие тех или иных медпрепаратов.





Общественники посетили аптеки, где спрашивали у продавцов наличие таких лекарств, как амоксиклав, фавипиравир, амоксициллин, апиксабан, ибупрофен и других – всего пятнадцать наименований. Если какого-либо препарата не было, «фронтовики» просили порекомендовать аналоги.





«Запасы достаточные. Кто приходит с назначениями от врача – все можем предложить. Дефицита нет такого сильного. Ждем азитромицин, но он есть сейчас в других аптеках сети», - ответили на вопрос представителей ОНФ в одной из коммерческих аптек.





Рейд показал, что дефицита лекарств не наблюдается. Если какой-либо позиции не было, то аптека ожидала поставку в ближайшие дни. Также провизоры предлагали альтернативу тому либо иному препарату.





«Брали разные аптечные сети, чтобы была объективная информация по тем лекарственным препаратам, которые предлагаются сегодня для жителей Хабаровска. Думаю, на четверку ситуацию с лекарственным обеспечением можно оценить. Есть выбор, есть замена», - сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ Юрий Рошка.



