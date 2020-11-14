Дегтярев приковал внимание сельской администрации к отхожему месту

Руководитель села Матвеевка Виталий Заярный заявил, что новый общественный туалет, которым будут пользоваться посетители местного медпункта, библиотеки и досугового центра, будет построен к январю 2021 года. Чиновник подчеркнул – сбор стройматериалов, который вели общественники, не потребуется. Местная власть сама все сделает.

Представители общественности намерены дождаться от муниципалитета проект будущего заведения. Также они будут следить за графиком ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, что активисты общественного движения «За Движ» и клуба «Человек будущего» первыми подняли данную проблему. Как бы смешно ситуация не звучала, она действительно серьезная. На небольшой территории находятся несколько посещаемых учреждений, а туалет всего один, и то крайне убогий.

Энтузиасты «За Движ» решили помочь селянам в сборе стройматериалов для постройки нормального цивилизованного общественного туалета. Но в первую очередь они обратились к главе Хабаровского района Александру Яцу с просьбой выделить землю под строительство уборной. Этот вопрос был решен. Потом к проблеме подключился врио губернатора края Михаил Дегтярев.

«В каждом муниципальном районе есть глава. Есть руководители и в сельских поселениях, главная функция которых – решать проблемы людей, привлекая на эти цели в том числе краевое финансирование. Обеспечивать достойные условия работы социальных учреждений, людей, которые там трудятся – прямая обязанность власти. Если люди берутся сами решать государственные задачи – значит власть на местах недорабатывает, плохо справляясь со своими обязанностями», сказал Михаил Дегтярев.