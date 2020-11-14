«Океан» заменят в Хабаровске другим поездом

Вместо фирменного «Океана» с 13 декабря 2020 года из Хабаровска во Владивосток и обратно пассажиров доставит поезд №101/102, сообщает пресс-служба регионального правительства.

График движения поездов дальнего следования в осенне-зимний период будет оптимизирован. АО «ФПК» прорабатывает варианты курсирования составов по Дальневосточной железной дороге с учетом альтернативных маршрутов. В частности, временно ограничивается движение фирменного поезда № 5/6 сообщением «Владивосток – Хабаровск», спрос на который в настоящее время минимален.

Вместо фирменного «Океана» с 13 декабря 2020 года из Хабаровска во Владивосток и обратно пассажиров доставит поезд №101/102. При этом билет на данный маршрут можно оформить по специальному тарифу. На период отправления поезда с 13 по 20 декабря минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 499 рублей. На даты отправления поезда с 21 декабря проездной документ можно приобрести по цене от 1392 рублей. Оформить проездные документы, а также получить подробную информацию о специальных предложениях можно на сайте ОАО «РЖД» или с помощью официального мобильного приложения.

В пути поезда №101/102 предусмотрены следующие остановки: Верино, Вяземская, Бикин, Лучегорск, Губерово, Дальнереченск 1, Ружино, Спасск-Дальний, Мучная, Сибирцево, Озерная Падь, Уссурийск и Угольная. При этом маршрут следования разработан с учетом удобного времени для пересадки пассажиров, следующих в Дальнегорск, Арсеньев, Вострецово.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в поездах принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Не менее 4 раз в сутки проводится уборка вагона с применением дезинфицирующих средств, обеспечено наличие бесконтактных термометров, обязательно соблюдение масочного режима и других средств индивидуальной защиты.