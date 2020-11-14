Субсидии сохранятся на хабаровских авиамаршрутах

Этот вопрос Михаил Дегтярев обсудил с руководителем Росавиации Александром Нерадько.

Александр Нерадько подчеркнул, что субсидированные авиаперевозки в Дальневосточном Федеральном округе являются приоритетным направлением. Сообщил, что объем поступивших в Росавиацию заявок от региональных властей на такие перевозки на 2021 год значительный и в настоящее время ведомством формируется перечень субсидированных маршрутов на следующий год.

Учитывая высокую социальную роль воздушного сообщения для жителей Хабаровского края, ожидается, что объем субсидированных маршрутов не будет сокращён и сохранится на прежнем уровне.

Михаил Дегтярёв выразил благодарность руководству Росавиации за постоянное и пристальное внимание к решению вопросов развития авиаперевозок в крае и отметил, что обеспечение транспортной доступности населения является ключевой задачей руководства региона.

Также на встрече рассмотрен вопрос развития аэропортов местного значения Хабаровского края, в том числе реконструкция аэропортов, подконтрольных подведомственному предприятию Росавиации – ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Помимо этого, обсуждался вопрос оснащения тренажерами Авиационного учебного центра Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.