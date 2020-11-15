Коронавирус в Хабаровском крае: одна смерть и 270 новых больных

На лечении в стационарах и амбулаторно находятся более 6,5 тыс. человек, сообщает минздрав региона.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 270 новых случаев коронавирусной инфекции.

Хабаровск-209

Хабаровский район-7

район имени Лазо — 4

Бикинский р-н- 3

Нанайский р-н-11

Ванинский р-н- 7

Николаевский р-н-21

Совгаванский р-н-2

Бикинский р-н- 3

Один человек скончался, общее число погибших за время пандемии — 146.

С весны 2020 года вылечились 12 тыс. 897 человек, общее число заболевших — 19 тыс. 672.

В настоящий момент на лечении находятся 6 тыс. 629 человек, 19 человек — на аппаратах ИВЛ, 21 человек — в тяжелом состоянии.

В регионе развернуто 3 тыс. 216 коек, свободных — 650.