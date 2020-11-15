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Коронавирус в Хабаровском крае: одна смерть и 270 новых больных
На лечении в стационарах и амбулаторно находятся более 6,5 тыс. человек, сообщает минздрав региона.
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 270 новых случаев коронавирусной инфекции.
Хабаровск-209
Хабаровский район-7
район имени Лазо — 4
Бикинский р-н- 3
Нанайский р-н-11
Ванинский р-н- 7
Николаевский р-н-21
Совгаванский р-н-2
Бикинский р-н- 3
Один человек скончался, общее число погибших за время пандемии — 146.
С весны 2020 года вылечились 12 тыс. 897 человек, общее число заболевших — 19 тыс. 672.
В настоящий момент на лечении находятся 6 тыс. 629 человек, 19 человек — на аппаратах ИВЛ, 21 человек — в тяжелом состоянии.
В регионе развернуто 3 тыс. 216 коек, свободных — 650.