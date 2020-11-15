Цветные витражи изо льда появятся на новогодней площади Ленина в Хабаровске

Концепцию праздничного оформления на площади им. Ленина к Новому Году утвердили на заседании оргкомитета, который возглавил Михаил Дегтярев.

Руководитель региона сообщил, что концепция новогоднего оформления площади им. Ленина в Хабаровске уже утверждена. Как и в прошлые годы разработкой проекта занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов., сообщает пресс-служба регионального правительства. По замыслу площадь будет разделена на три тематических территории: детскую игровую зону, зону вокруг главного фонтана и зону главной елки.

«Для детей построят огромный лабиринт, стилизованный под замок, его площадь составит около 800 кв.м, а стены высотой до 2,5 метров дополнят смотровые башни из искусственного снега. Вход будут охранять былинные богатыри, а стены с правого и левого флангов «защитят» пушки с ледовым «боекомплектом». В качестве эксперимента для новогоднего художественного оформления в этом году планируем использовать дополнительные материалы. Так, например, купола смотровых башен хотим сделать из светопропускающего баннера с установленной внутри подсветкой. Окна башен выполним в сложнейшей технике создания цветных витражных окон из льда. По углам лабиринта будут обустроены малые горки и ледовые аттракционы», — рассказал Сергей Логинов.

Посетители смогут сделать фото на память с фигурами Деда Мороза, Снегурочки и символом 2021 года – быком. Они станут частью зоны главной елки, главная идея которой — «Галерея ярких красок лета». Границы этой территорииобозначат декоративныеледовыеограждения различной высоты, в которые будут «вморожены» яркие цветочные букеты, пестрые бабочки и сочные фрукты.Главным украшением станет 20-ти метровая елка, которую соберут из 190 хвойных деревьев разного размера и декорируют большими яркими шарами и гирляндами.

Зона центрального фонтана будет обрамлена ледовыми балюстрадами с подсветкой в виде арок и вензелей. Традиционные надписи «С Новым годом!» и «С Рождеством!» по обоим краям площади со стороны улиц Гоголя и Пушкина немного отодвинут вглубь площади, подальше от проезжей части. Это позволит избежать налета от выхлопных газов автомобилей. Как отметили в главном управлении внутренней политики края, обустройство зимнего городка на главной краевой площади завершится за неделю до праздника.

Михаил Дегтярев рекомендовал главам районов сделать катки в муниципалитетах.