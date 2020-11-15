Хабаровский обзор: земля Фургала, школы и котлеты

Обзор новостей из Интернета, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

У Сергея Фургала арестовали земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров и недостроенный дом в Подмосковье. Обеспечительные меры на недвижимость были наложены Басманным судом Москвы в рамках расследования уголовного дела об организации убийств бывшим чиновником.

Огромный дом находится в завершающей стадии строительства, пишет ТАСС, ссылаясь на источник. Например, в нем уже выполнена покраска.

natali.churina «И как это у НАРОДНОГО ГУБЕРНАТОРА Хабаровского края, столь любимого хабаровчанами, которые живут в ветхом и аварийном жилье, землица и терем аж на московской земле?! Самый честный губернатор».

evgeniy_synkov «А причём тут его имущество, ему же убийство вменяют, а там по статье вроде нет конфискации.... Совсем обнаглели».

zazhigalkinaoksa «Хватит накалять, он мог бы и за границей иметь усадьбу, а тут надо же - один дом. У некоторых тоннами деньги конфискуют и ничего».

olya_lya_toys27 «Ого, я думала он истинный дальневосточник, а тут вот как».

liliiagalandzovskaia «А вот у Сердюкова что-то арестовывали??? Дело громкое было, напакостил стране как кот паршивый, и что с ним за это сделали??? Не повысили хоть в должности???».

Жирный минус?

Родители школьников в Хабаровском крае сами решат, в каком формате их дети будут посещать занятия: очно или дистанционно. Михаил Дегтярёв распорядился, чтобы профильные ведомства подготовили соответствующие предложения.

«Мнения родителей разделились. Многие считают: хорошо, что мэр Хабаровска и глава Комсомольска-на-Амуре разрешили выход с осенних каникул в очном режиме. Кто-то считает иначе, - отметил глава региона на заседании президиума краевого правительства. - Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. У людей должна быть возможность выбора».

Многие семьи уже просили предоставить им такую возможность. Особенно это актуально для детей, страдающих хроническими заболеваниями, - они находятся в группе риска по коронавирусу.

tania82621 «Когда в крае коронавирус был человек 20, на карантин закрыли. Сейчас почти 250 за сутки, всё открыто. Где логика? Специально, наверное, всё делается, по-другому не скажешь».

alekseisergeev890 «В начальных классах учитель говорила: мол, вы сами должны учить детей. А я уже проверять знание. Сейчас дистанционка. Опять все переложили на родителей. Вопрос. Какого фига тогда должна делать школа? Выдайте тогда аттестат, раз мы сами учим детей».

garlic1601 «@alekseisergeev890 а ещё з/п, и стаж учительский».

na.talia7000 «Очное, другого не дано. За время каникул наблюдала общение между одноклассниками, 6-й класс, а они не могут вопрос и ответ сформулировать, словарный запас на нуле, им главное дома сидеть и гулять либо зависать в социальных сетях. Дистанционное обучение - это жирный минус».

Скоро Биг Мак!

По Хабаровску развешано множество баннеров с рекламой «Макдональдса» и надписью: «Тот самый Биг Мак – скоро в Хабаровске». Один из популярных городских пабликов задал вопрос: «Как думаете, нужен ли Хабаровску «Макдак?».

Елена Шаповаленко «А в чем проблема-то? Вроде обязательное посещение не вводится или я что-то пропустила?»

Irina Volirina «Только ЭТОГО ДЕРЬМА нам не хватало!!! ... И представьте себе - КОГДА ЕЛИ ЩИ И КАШУ, то люди здоровее были!!!!»

Александр Бунин «Irina, вас туда вынуждают ходить? Или что, съеденный однажды бургер вызывает непереносимость каши и щей?»

Хуан Монтойя «В Красноярске тоже орали все: "Нaфиг он нужен?", "отрава" и прочее ко ко ко... А как первый открылся, так очередь километровая выстроилась. Потом их ваще каждые полгода клепать начали, теперь их 5 штук в городе».

Игорь Свинников