В Хабаровском крае авиаперевозки продолжат субсидировать в полном объеме

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с первым заместителем министра транспорта РФ, руководителем Росавиации Александром Нерадько. Стороны обсудили программу субсидирования социально значимых перевозок.

Дегтярев – политик федерального масштаба, лично знакомый с топ-менеджерами крупных российских корпораций, поэтому разговор был максимально конкретный и конструктивный. Его итогом стало заявление Александра Нерадько, что субсидированные авиаперевозки в ДФО являются приоритетным направлением для корпорации, и они сохранятся в полном объеме.

Также Михаил Дегтярев и руководитель Росавиации обсудили вопросы развития и реконструкции краевых аэропортов местного значения. Стороны в том числе затронули такую проблему, как оснащение тренажерами Авиационного учебного центра Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.