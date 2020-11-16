Материнский капитал увеличат в Хабаровском крае

Региональные выплаты вырастут на 10 тысяч рублей.

С января следующего года в Хабаровском крае на четыре процента будут проиндексированы ряд социальных выплат для семей с детьми. Одна из них – региональный материнский (семейный) капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующего ребенка. Ранее соответствующее поручение дал Михаил Дегтярев.

Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения, краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 200 тысяч до 208 тысяч рублей, а на детей, рожденных после 1 января 2019 года — с 250 тысяч до 260 тысяч рублей. В случае, если семьи уже частично использовали средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на четыре процента.

Краевой материнский (семейный) капитал предоставляется с 2011 года. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе газификацию жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. Также средства могут быть использованы на получение образования ребенком и оплату медицинских услуг для родителей и детей. За это время выплату оформили более 29 тыс 106 семей, из которых 14 тыс 16 уже распорядились средствами.