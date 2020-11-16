В Хабаровске, возможно, закроют три популярных бара

Сотрудники городского управления торговли совместно с полицейскими провели рейд по популярным кафе и ресторанам. Инспекции подверглись такие заведения, как «Вдрова», «Бир Хаус», «Гэтсби», «Хлебомяс», «Харлей Дэвидсон» и «Нью Йорк». В последних трех были замечены нарушения.

После 23.30 в них находились посетители. Администраторы «Хлебомяса» и «Нью Йорка» сказали, что гости якобы ждут еду на вынос (хотя те сидели у барной стойки и без верхней одежды). А вот в «Харлее» шла самая настоящая вечеринка – люди пили, ели и танцевали.

Инспекторы зафиксировали происходящее на фото и видео. После этого информация отправится в Роспотребнадзор. Не исключено, что за подобные нарушения бары будут закрыты.