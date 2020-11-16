В Хабаровском крае Ермошкин стал полноценным министром

В правительстве региона обновление. Юрий Ермошкин избавился от приставки «исполняющий обязанности». Теперь он – полноценный министр культуры Хабаровского края. Также появился еще один новый высокопоставленный чиновник.

«Сегодня представил коллегам Вадима Сабурова, назначенного мною исполняющим обязанности министра природных ресурсов края», - написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Телеграм-канале.

Юрий Иванович Ермошкин родился в 1981 году в Самаре. Закончил Самарский государственный аэрокосмический университет. Получил два высших образования: инженерное и экономическое. Более десяти лет занимался реализацией социокультурных проектов в разных регионах страны. В Хабаровском крае работает с 2020 года.