ОНФ ОСАГО мониторить будет

В этом году цель мониторинга, который Народный фронт проводит с 2015 г. – определить результаты реформы ОСАГО и отношение автомобилистов к ней.

Принять участие в мониторинге может автовладелец и любого региона, ответив на несколько простых вопросов на портале «Народный контроль». Результаты исследования будут переданы во Всероссийский союз страховщиков (ВСС), а также в надзорные органы и Банк России.

Обязательное страхование автогражданской ответственности охватывает интересы значительной части населения России – почти 40 млн. владельцев транспортных средств. В 2019 году началась реформа ОСАГО. Последние опросы страховщиков показывают, что большинство граждан удовлетворены результатами реформы и подтверждают снижение стоимости полисов ОСАГО.

Исследование Народного фронта позволит подтвердить или опровергнуть эти данные и выяснить связывают ли автомобилисты снижение стоимости полиса с проводимой либерализацией ОСАГО, знают ли о принципах формирования справедливого тарифа, понимают ли суть коэффициента бонус-малус, который используется для расчета тарифа.

При подготовке к мониторингу и составлению опроса эксперты Народного фронта учитывают все произошедшие законодательные изменения – начавшуюся в прошлом году масштабную реформу ОСАГО, вступившие в силу 7 мая 2019 г. базовые стандарты ВСС и общую ситуацию на рынке страхования автогражданской ответственности.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году мониторинг будет проходить онлайн на портале «Народный контроль» и охватит все субъекты России.