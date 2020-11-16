Комсомольский блогер застрелил избившего его человека

В городе Юности в одном из подъездов дома на Аллее Труда собралась молодежная компания. Ее участники сильно шумели, поэтому один из жильцов, 27-летний парень, сделал пришельцам замечание. Те огрызнулись. Тогда возмущенный комсомольчанин распылил в лица компанейским перцовый баллончик. За это гопка набросилась на парня и сильно побила его.





Тот, в свою очередь, не стал надолго затаивать обиду. Он сходил домой за травматическим пистолетом, после чего вернулся и пять раз выстрелил в одного из обидчиков. От полученных ранений 36-летний мужчина скончался на месте.





По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации комсомольских СМИ, стрелок является известным в городе блогером и пранкером.



