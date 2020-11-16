В Хабаровске за плохую снегоуборку оштрафовано 50 «управляек»

В Хабаровске сотрудники городского управления административно-технического контроля провели рейд по проверке качества снегоуборки на придомовых территориях. Так, специалисты проинспектировали придомовую территорию МКД №76 на улице Калинина.

Там все оказалось в норме: дворники сметали снег и посыпали наледь смесью песка и реагентов. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки имеется недостаток дворников. Работают всего 11 человек из 30, остальные на больничном.

«По правилам благоустройства, снегоуборочные работы во дворах не должны прекращаться на всем протяжении снегопада. В первую очередь очищаются спуски, подъемы, лестницы, подходы к общественным местам. Ступени должны посыпаться песком или песчано-соляной смесью. После окончания осадков в течение 12 часов дворовые территории должны быть полностью очищены, снег - складирован в кучи или валы для дальнейшего вывоза. Хранить его во дворах запрещено», - рассказал начальник городского управления административно-технического контроля Владимир Шубич.

По его словам, после первого сильного снегопада в Хабаровске были оштрафованы 50 руководителей управляющих компаний. На должностные лица накладывались санкции в размере от 3 до 7 тысяч рублей, на юридические – от 10 до 25 тысяч рублей.