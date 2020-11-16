Проблема нехватки лекарств для больных с COVID успешно решена в Хабаровском крае

В ряде регионов Дальнего Востока на фоне пандемии зафиксирован дефицит лекарств. Некоторые хабаровские пользователи соцсетей заявили, что нехватка медпрепаратов имеется и в нашем регионе. По этому поводу правительство края распорядилось начать инспекцию аптек и мониторинг наличия необходимых для борьбы с коронавирусом лекарств.

Как мы ранее писали, рейд активистов Общероссийского народного фронта показал, что дефицита препаратов в аптеках не наблюдается. Если какая-либо позиция отсутствует, то учреждение либо ожидает со дня на день поставку, либо имеется аналог.

Тем не менее, правительство края прилагает все усилия, чтобы ситуация с антиковидной борьбой не ухудшилась. Михаил Дегтярев договорился с сетью аптек «Фармации» о снижении цен на необходимые лекарства. Начата бесплатная выдача медпрепаратов амбулаторным больным. На заводе «Дальхимфарм» налажен выпуск нужных лекарств. Причем цены на них также будут снижаться. Как и на препараты, которые завезут в отдаленные районы края (за счет обнуления тарифа на их перевозку).

Ситуация с производством лекарств такова. С начала ноября «Дальхимфарм» произвел почти 6,5 тысяч единиц препарата «Левофлоксацин» (антибиотик). В Хабаровск отгружено около 1000 упаковок, в Комсомольск-на-Амуре – 400 упаковок, остальные распределены по заявкам аптек.

Противовирусный препарат «Тилаксин» выпустят в количестве 19 000 упаковок. Завоз партии ожидается во второй декаде ноября. К декабрю будет произведено необходимое количество «Азитромицина», что закроет потребность региона в этом препарате.