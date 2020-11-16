Хабаровчанин врезался на своем «доме» в забор

Нет, этот заголовок не сюрреализм и не сюжетный спойлер нового фильма Дэвида Линча. Просто жительница Краснофлотского района дала своему знакомому попользоваться ее минивэном. Мужчина оказался парнем с широкой, что называется, душой, поэтому когда его друг обратился к нему и попросил дать чужой автомобиль, не отказал в просьбе.





У друга же были жилищные проблемы. То есть, говоря простым языком, ему было негде жить. Минивэн ему понадобился в качестве временного дома. Приятель вошел в положение и отдал ключи другу (не будешь же ночевать в машине в такую холодину!).





Друг несколько часов пожил в автомобиле, а потом решил на нем покататься. Завел минивэн и поехал. Однако не справился с управлением, поэтому «дом» влетел в чужой забор. Испугавшись, 29-летний угонщик убежал с места ДТП. Жильцы улицы, где произошло столкновение, позвонили в полицию.





Стражи порядка поймали бомжа. Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и угоны транспортных средств, отбывал наказание в местах лишения свободы. По факту нового угона возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Подсудимый признал свою вину.



