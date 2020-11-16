Хабаровские школьники уходят на «удаленку»

Для перевода ребенка на дистанционное обучение родителям достаточно написать письменное заявление.

Хабаровские родители из-за пандемии по собственному желанию переводят школьников на дистанционное обучение. Как рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев, школы идут навстречу пожеланиям родителей: для перевода ребенка на дистант достаточно написать письменное заявление.

«К концу прошедшей недели в 21 общеобразовательном учебном заведении Хабаровска 138 ребят уже перешли на дистанционную форму обучения. Если еще кто-то из родителей решит, что их детям сейчас лучше обучаться дома, мы их поддержим: главное, чтобы школьники получали знания. Отмечу, что доля таких «дистанционников» на фоне общей массы ребят, обучающихся в хабаровских школах, гимназиях и лицеях (более 65,5 тысяч человек) очень мала. С начала второй четверти общеобразовательные учреждения города успешно работают в очном режиме. Чтобы защитить здоровье детей приняты все противоэпидемические меры: действуют утренние фильтры, ведется санобработка поверхностей и классов, работают обеззараживатели воздуха, в наличии санитайзеры. Для разведения ученических потоков скорректированы расписания уроков и графики питания. Педагоги следят за соблюдением детьми социальной дистанции и норм личной гигиены. На карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыты всего 10 классов в пяти школах», — сообщил он.