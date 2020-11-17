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Коронавирус в Хабаровском крае: 269 новых зараженных и один погибший
По данным минздрава региона, сейчас на лечении находятся более 7 тыс. человек.
За минувшие сутки в регионе выявлено 269 новых больных коронавирусом.
Хабаровск — 221
Комсомольский — 8
Верхнебуреинский — 1
Хабаровский р-н — 13
Комсомольск — 12
Ванинский — 2
Нанайский — 1
Лазо — 3
Амурский — 1
Ульчский — 3
Николаевский — 4
Один человек скончался, выздоровевших — 51. На лечении находятся 7 тыс 80 человек, 21 пациент — в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 19 человек.
Всего за время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 20 тыс. 212 человек, погибших — 147.
Коечный фонд
Развёрнуто всего (край) – 3 216
Занято в крае – 2717 (88, 1 %)
Свободно в крае – 499
Развёрнуто в Хабаровске – 1746
Занято в Хабаровске – 1546 (88,1%)
Свободно в Хабаровске – 200