Коронавирус в Хабаровском крае: 269 новых зараженных и один погибший

По данным минздрава региона, сейчас на лечении находятся более 7 тыс. человек.

За минувшие сутки в регионе выявлено 269 новых больных коронавирусом.

Хабаровск — 221

Комсомольский — 8

Верхнебуреинский — 1

Хабаровский р-н — 13

Комсомольск — 12

Ванинский — 2

Нанайский — 1

Лазо — 3

Амурский — 1

Ульчский — 3

Николаевский — 4

Один человек скончался, выздоровевших — 51. На лечении находятся 7 тыс 80 человек, 21 пациент — в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 19 человек.

Всего за время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 20 тыс. 212 человек, погибших — 147.

Коечный фонд

Развёрнуто всего (край) – 3 216

Занято в крае – 2717 (88, 1 %)

Свободно в крае – 499

Развёрнуто в Хабаровске – 1746

Занято в Хабаровске – 1546 (88,1%)

Свободно в Хабаровске – 200