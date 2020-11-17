Выписывать «ковидных» больных в Хабаровском крае будут после проведения всего одного теста

Новый порядок выписки обсудили сегодня на заседании краевого штаба по противодействию коронавируса.

Новые требования Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, которые накануне утвердила главный государственный санитарный врач России Анна Попова, предусматривают выписку больного на основании одного отрицательного теста на коронавирус. Сдавать и дожидаться повторного результата ПЦР-исследования теперь не нужно.

«У нас просто огромное число жалоб от населения, приписанного к поликлинике № 11 города Хабаровска. Люди ждут результатов повторных тестов по 3,5, 10 дней. Теперь мы эту проблему решим. Выписывать людей нужно энергично, на основании одного отрицательного ПЦР-теста. Эту работу на текущей неделе нужно организовать всем поликлиникам», — сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Решением главы Роспотребнадзора результаты анализов ПЦР-исследования на коронавирус должны быть готовы в течение 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Устанавливать диагноз Covid-19 в Хабаровском крае теперь будут не только методом ПЦР, но и экспресс-тестами на антиген возбудителя коронавирусной инфекции.

Такие тест-системы позволяют в течение нескольких минут установить есть ли у человека коронавирус. Больницы края закупят тест-системы самостоятельно. Для обследования амбулаторных пациентов, в том числе в районах края, партия тестов будет приобретена за счет средств краевого бюджета.

«Мы в решение штаба вносим предложение выделить из резервного фонда правительства края 97 миллионов рублей на приобретение 65 тысяч экспресс-тестов. Уверен, что Михаил Владимирович Дегтярев такое решение поддержит, и регион закупит достаточно солидную партию экспресс-тестов в ближайшее время для тестирования наших граждан», – подчеркнул Евгений Никонов.

За минувшую неделю в регионе было зафиксировано 1 тыс. 825 случаев коронавируса, подтвержденных лабораторно. Это на 12% больше, чем неделей ранее. В регионе развернуто 3 тыс. 216 коек для лечения больных, заполняемость мест в больницах составляет около 84%.