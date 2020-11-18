Очереди — это недопустимо — Дегтярев о медпомощи в Чегдомыне

Михаил Дегтярев проверил организацию медпомощи жителям Верхнебуреинского района.

В ходе рабочей поездки по населенным пунктам Верхнебуреинского района глава региона в первую очередь отправился в центральную районную больницу. На фоне второй волны распространения новой коронавирусной инфекции на системе здравоохранения лежит дополнительная нагрузка. В инфекционном отделении получают лечение от COVID-19 19 человек, под наблюдением врачей поликлиники – 104.

Посетители амбулаторного отделения ЦРБ в Чегдомыне, с которыми пообщался Михаил Дегтярев, отметили хороший уровень подготовки медперсонала и чуткое отношение. Однако при этом потоки пациентов не разведены: несмотря на предварительную запись к специалистам, люди сидят скученно у дверей врачебных кабинетов. Среди заболевших — местные жители с подтвержденным диагнозом «пневмония».

«В нынешних условиях это недопустимо. Администрация больницы ссылается на то, что пациенты сами приходят заранее, за три часа до времени приема. Но для того и есть управленцы, чтобы разводить потоки, работать с людьми», — отметил руководитель края.

Он также поинтересовался, как налажена работа по обеспечению амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами. По словам главного врача Верхнебуреинской ЦРБ Елены Музыко, в аптеку сети КГБУ «Фармация» необходимые наименования препаратов поступят в конце недели.

Напомним, что региональный минздрав делает закупки на федеральные средства, выделенные краю на эти цели в объеме 49,5 млн рублей. Доставкой фармпрепаратов по назначению терапевтов займутся, как и в Хабаровске, волонтеры. Транспорт для них готовы выделить в районной администрации.

Больница не имеет оборудования для выполнения анализов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, поэтому материал для исследования отправляют в краевой центр. Это значительно затягивает время постановки диагноза. В Чегдомыне рассчитывают на поставку в ближайшее время экспресс-тестов, сейчас их успешно апробируют в Хабаровске.

В числе долгожданных новинок, которые вскоре появятся в медицинском учреждении, — компьютерный томограф. Сейчас ведется ремонт в помещении, отведенном под новую аппаратуру. Цена вопроса – 34 млн рублей, средства выделены из бюджета Хабаровского края. Запуск состоится в мае 2021 года.

Проверил глава региона и коммерческую аптеку. Заведующая посетовала на дефицит антибиотиков, противовирусных средств, жаропонижающих препаратов, «сердечных» лекарств. Однако, по словам специалиста, проблема не только в ажиотажном спросе на фоне COVID-19, но и в переходе на систему обязательной маркировки аптечных товаров.

— Проблема с лекарственным обеспечением есть. При этом цены очень высокие. Минимум 15% в стоимости – это доставка железнодорожным транспортом. С РЖД решаем вопрос по запуску грузопассажирских поездов, что снизит цены на все грузы, включая лекарства, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона не ограничится Чегдомыном, а побывает и в небольших поселках Верхнебуреинского района, расположенных вдоль БАМа. В первую очередь он проверит работу фельдшерско-акушерских пунктов и лекарственное обеспечение населения.

СПРАВКА

Верхнебуреинская ЦРБ располагается в здании 1989 года постройки. Всего на балансе – 28 зданий. Обслуживает более 24 тысяч человек.

В составе ЦРБ – круглосуточный стационар на 93 койки, детская и взрослая поликлиники в Чегдомыне, 2 филиала в Софийске и Тырме, 1 амбулатория в Алонке, 14 ФАПов, 3 отделения скорой помощи.