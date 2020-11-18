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В Хабаровском крае цифровизировали село Большие Санники
В село Большие Санники (Ульчский район) провели скоростной интернет. Теперь всемирная паутина благодаря волоконно-оптической линии доступна всем желающим.
Молодежь признается – это очень удобно. Однако у некоторых представителей старшего поколения цифровизация вызывает опасение.
«Наша школа должна научить детей выбирать информацию, то есть отслеживать, какие сайты посещают дети», - считает директор местной школы Ольга Коренева.
Большие Санники — село в Ульчском районе Хабаровского края. Административный центр Санниковского сельского поселения. В нем проживает около трехсот человек.
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