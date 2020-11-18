В Хабаровском крае цифровизировали село Большие Санники

В село Большие Санники (Ульчский район) провели скоростной интернет. Теперь всемирная паутина благодаря волоконно-оптической линии доступна всем желающим.

Молодежь признается – это очень удобно. Однако у некоторых представителей старшего поколения цифровизация вызывает опасение.

«Наша школа должна научить детей выбирать информацию, то есть отслеживать, какие сайты посещают дети», - считает директор местной школы Ольга Коренева.

Большие Санники — село в Ульчском районе Хабаровского края. Административный центр Санниковского сельского поселения. В нем проживает около трехсот человек.

]