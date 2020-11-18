В Хабаровске открылась теплая семейная фотовыставка

В кинотеатре «Совкино» 16 ноября начала свою работу фотовыставка «Моя семья – мое богатство», посвященная многодетным семьям, их быте и ценностям. Инициатором и организатором мероприятия стал Семейный сектор Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии. Проект будет работать до 24 ноября.





На выставке представлены работы членов общероссийской организации «Союз фотохудожников России» по Хабаровскому краю Дмитрия Моргулиса и Ольги Эйсмонт. Экспозиция выполнена в черно-белом цвете. Хотя фотографии уже выставлены в кинотеатре «Совкино», официально открытие проекта состоится 20 ноября, во Всемирный день ребенка.





«Такие фотографии хранят в себе какую-то тайну, борьбу двух цветов на одной картинке. Нет ничего лишнего, и зритель может полностью погрузиться в атмосферу кадра, прочувствовать эмоции героев и рассмотреть все детали», - прокомментировали в отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.



