За контрабанду стероидов комсомольчанин может получить 7 лет колонии

В Комсомольске-на-Амуре в суд направлено уголовное дело в отношении спортсмена, решившего увеличить массу тела контрабандными стероидами.

Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

Как установлено в ходе следствия, обвиняемый в мае 2020 года, желая улучшить свои спортивные достижения, зная, что оборот стероидных препаратов в свободном доступе в Российской Федерации запрещен, заказал из Республики Беларусь препарат, содержащий вещества из списка сильнодействующих, перемещение которых через государственную границу Российской Федерации запрещено.

В июне 2020 года обвиняемый получил свой заказ в одном из почтовых отделений, после чего был задержан сотрудниками ОКОН УМВД РФ по Комсомольску-на-Амуре, сильнодействующий препарат изъят.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.