Заболевшим коронавирусом вернут билеты в «Хабаровских авиалиниях»

С 11 ноября «Хабаровские авиалинии» ввели новое основание для возврата полной стоимости неиспользованного авиабилета. Авиакомпания готова обменять проездной документ без удержаний либо вернуть всю уплаченную сумму пассажирам, которые отменили свой полет из-за того, что у них подтвердился диагноз COVID-19.

«Обменять билет или оформить возврат средств может заболевший пассажир, но после выздоровления. Для этого необходимо предъявить оригинал паспорта и справку с диагнозом. Справка должна быть на бланке с печатью медицинского учреждения и подписью медицинского сотрудника. Сроки, когда можно оформить возврат, не ограничены. Также доверенное лицо заболевшего при предоставлении справки и паспорта пассажира может обратиться в авиакассу для снятия места с рейса. Освободившееся место в этом случае сможет выкупить другой пассажир», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В ведомстве уточнили, что сейчас вылет в авиакомпании производится тоже по справке, но об отсутствии заболевания. Справка считается действительной в течение 3 календарных дней с момента выдачи, подчеркнули в пресс-службе правительства края.

Напомним, что «Хабаровские авиалинии» — краевое государственное унитарное предприятие, которое специализируете на региональных перевозках. Компания доставляет пассажиров и грузы по всему Хабаровскому краю, в том числе на север региона: в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы.