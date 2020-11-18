Рыбаков, зажатых льдом, спасли в Николаевском районе

Спасатели эвакуировали троих пострадавших с помощью аэробота, сообщает комитет по гражданской защите регионального правительства.

Третья на этой неделе спасательная операция на водных объектах края благополучно завершилась 17 ноября. Специалисты краевого поисково-спасательного отряда, базирующегося в Николаевске-на-Амуре, по тревоге выезжали в сторону поселка Маго. По сообщению, поступившему по номеру 112, недалеко от поселка на Пальвинской протоке находились люди, которым срочно требовалась помощь.

Прибыв на место, краевые спасатели увидели посередине реки лодку, зажатую льдинами. В ней находились трое мужчин, которые не могли сдвинуться с места. На аэроботе специалисты добрались до них и совместными усилиями вытолкали лодку к берегу. Спасатели пересадили людей к себе на судно и доставили домой, в соседний населенный пункт.

Этих горе-рыбаков хорошо знают и местные жители, и спасатели. Злостные нарушители запрета на плавание в период прекращения навигации уже не раз обращались к ним за помощью.

Специалисты аварийно-спасательной службы Хабаровского края отметили, что подобные операции регулярно проводятся в период ледостава. Каждый год находятся люди, которые рискуя своей жизнью, нарушают запреты о выезде на воду на лодках или же раньше времени выходят на тонкий ледяной покров. Эта осень не стала исключением. К сожалению, не все происшествия на воде завершаются благополучно.

По информации гидрологов, процесс образования льда на реках региона сейчас идет очень активно, в нынешнем году он начался позже, поэтому крепкий слой льда появится на водоемах еще не скоро.