Хабаровский край на 100% готов к зиме

Шутка про то, что к снегопадам всегда не готовы только дорожные службы, сначала перестала быть смешной, а потом перестала быть шуткой. Искоренять баян путем собственных усилий по подготовке объектов ЖКХ и дорог к зиме принялся лично врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Эти две темы сейчас самые злободневные. От своевременности и полноты принимаемых мер зависит жизнедеятельности всего региона. Поэтому от руководителей требуется максимальная отдача, чтобы все работы выполнялись точно в срок», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Отопительный сезон начался по графику, а на некоторых территориях даже раньше назначенного срока. Коммунальные объекты, жилфонд, сети приведены в порядок на 100% от плана.

«На 13 ноября уже выдано 38 паспортов готовности – 93% от плана. По этому показателю Хабаровский край лидирует в ДФО. В районах вовремя созданы запасы топлива, они регулярно пополняются. Почти на месяц раньше графика прошел завоз топлива в северные районы, он обошелся в 1,6 млрд рублей – дешевле, чем прошлом сезоне. Сейчас в работе находятся 442 котельные. Отопление подается во все районы без перебоев. Полностью подготовка проведена и в военных городках», - доложили в министерстве ЖКХ.

В полном объеме привели в готовность энергетическое оборудование. Для борьбы с гололедом заготовили 1678 тонн песчано-соляной смеси. Убирать дороги будут 200 единиц техники и персонала. Уже определены самые сложные участки трасс, которые во время циклонов станут посыпать реагентами в первую очередь. Михаил Дегтярев также распорядился ускорить расчистку магистрали от Советской Гавани до Ванино, которую на выходных сильно засыпало снегом.