Хабаровский край получит 1,3 миллиарда рублей на модернизацию здравоохранения

Михаил Дегтярев встретился в Москве с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Итого встречи стало соглашение о финансировании из федерального бюджета первичного звена здравоохранения Хабаровского края. Подобная договоренность стала следствием успешной защиты регионом программы модернизации этого самого звена.

«Мы еще раз зафиксировали, что в следующем году, а также в 2022 и 2023 годах край будет получать на модернизацию первичного звена здравоохранения по 1,269 млрд рублей в год. Это хорошие цифры. Но мы все будем работать над ее увеличением, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края. - От министра здравоохранения России передаю всем врачам слова огромной благодарности за то, что самоотверженно работают в это непростое время».

Также на совещании краевого правительства была затронута тема с антиковидной борьбой. И.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что на территории региона удается сохранять загруженность коечного фонда на уровне 80-81%, а количество СКТ-исследований в среднем достигает 130 единиц за день.